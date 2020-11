Domenica 29 novembre, ore 18:00, prima partita casalinga in campionato della Givova Scafati. Il team salernitano proverà a bissare il successo dell’esordio stagionale in serie A2 sul parquet della Stella Azzurra Roma, affrontando al PalaMangano la Lux Chieti, che non è scesa in campo nel turno precedente, in virtù del rinvio della sfida contro Cento, fermata dal Covid-19.

Ancora senza pubblico per via delle restrizioni governative in tema di prevenzione da contagio, la sfida vedrà opposte due compagini reduci da un periodo di preparazione ben diverso: se infatti i padroni di casa, con l’organico al completo, si accingono a disputare la loro ottava partita ufficiale in questa stagione, per i viaggianti si tratta invece della terza gara ufficiale: circostanza questa che potrebbe costituire un elemento chiave della contesa, al di là di tutte le valutazioni tecniche ed atletiche sulla composizione dei due organici.

L’avversario

La Lux Chieti è allenata da una vecchia conoscenza del PalaMangano: coach Domenico Sorgentone, infatti, è stato l’autore della promozione in serie A2 Silver durante la stagione 2013/2014, nella quale la società dell’Agro è ripartita dalla Divisione Nazionale B, scambiando il titolo sportivo con Trapani. Un altro importante ex sarà della contesa: l’ala piccola Santiangeli, infatti, ha indossato per ben due stagioni (2016/2017 e 2017/2018 in serie A2) la casacca gialloblù.

Oltre a lui, il quintetto base della formazione biancorossa si compone dell’esperto playmaker Piazza, della guardia statunitense Williams (con importanti trascorsi alla Fortitudo Agrigento), dell’ala grande lituana Sorokas (proveniente dalla massima serie) e del centro Bozzetto, veterano della categoria. Anche la panchina si compone di ottimi elementi, come il playmaker Meluzzi, l’ala grande Ihedioha, il centro italo-estone Mitt, l’ala piccola Sodero ed i giovani Favali (guardia) e Migliorelli (playmaker).

Le dichiarazioni di Coach Alessandro Finelli

“Le sei vittorie consecutive conquistate tra SuperCoppa e campionato accrescono la fiducia e l’autostima del gruppo in questa fase iniziale della stagione, ma abbiamo ancora tanta strada da percorrere con la giusta “cazzimma” e determinazione di chi sa di essere solo all’inizio di un percorso. Siamo felici di esordire finalmente in campionato al PalaMangano e ci dispiace moltissimo non poter giocare la sfida dinanzi ai nostri tifosi, perché proprio in un momento come questo si sarebbe potuto creare un grandissimo entusiasmo sul campo e rendere il PalaMangano ancor più un fortino. Purtroppo ormai ci stiamo abituando a fare a meno dei nostri supporters, che potranno sostenerci solo da lontano, guardandoci giocare in diretta streaming. Per questo esordio casalingo in campionato affrontiamo Chieti, che non ha giocato la prima di campionato per via del caso covid-19 scoppiato a Cento e, inoltre, è scesa in campo in sole due gare nel proprio mini-girone di SuperCoppa, che si componeva di tre squadre e, pertanto, è da parecchio tempo che non disputa una gara dall’agonismo vero. Ha un quintetto di veterani, con la coppia Piazza – Williams che ad Agrigento cinque anni fa ha perso la finale per la massima serie contro Torino, poi c’è un ex come Santiangeli dotato di grandi capacità realizzative, un’ala forte che conosce bene la serie A2 italiana come Sorokas, il quale, in coppia con Bozzetto, completa una coppia di lunghi esperta ed un quintetto di grande affidabilità. Il nostro obiettivo è quello di cercare continuità offensiva sui 40’, perché, controllando i rimbalzi difensivi e con una difesa costante per tutto l’arco della contesa, possiamo trovare energia e fiducia in campo aperto nei primi secondi dell’azione, grazie ai recuperi ed ai rimbalzi: potrebbe essere questa la chiave di lettura del match”.

Le dichiarazioni dell’ala grande Valerio Cucci

“Stiamo attraversando un buon momento di forma, c’è grande entusiasmo nello spogliatoio e questo si manifesta anche negli allenamenti di questa settimana. Non è facile tenere alta sia la concentrazione che la competizione così come invece stiamo facendo, dopo diverse vittorie di fila. La SuperCoppa ed i sei successi consecutivi ci hanno messo nella condizione di partire con il piede giusto e vogliamo proseguire in questa stessa direzione, anche in questo esordio casalingo contro Chieti domenica sera. E’ da tanto che i nostri prossimi avversari non disputano una gara ufficiale, però non dimentichiamoci il valore di una formazione di buon livello, che può fare bene in questo campionato ed è dotata della giusta esperienza di alcuni uomini del proprio roster, come Santiangeli, miglior italiano della passata stagione, Piazza, Williams e Sorokas, che in serie A2 hanno tanti anni di militanza. Non sarà facile, ma vogliamo vincere questo incontro per battezzare con un successo l’esordio casalingo, anche in assenza del nostro pubblico. Difesa aggressiva e concentrazione sui 40’ potranno essere le nostre armi vincenti, ma serve anche ordine e continuità in attacco, voglia di passarci la palla, controllo dei rimbalzi e contributo da parte di tutti: solo in questo modo potremmo proseguire in maniera convincente il nostro cammino stagionale”.