Sono stati consegnati oggi a Villa Fiorentino ai sei Comuni della penisola sorrentina trentamila test antigenici donati dalla MSC Foundation.







Circa trentamila test antigenici, per un valore di circa duecentomila euro, che consentiranno ai sindaci della penisola sorrentina di effettuare un’attività di monitoraggio del virus per cercare di contenere il contagio. Il quadro sanitario in penisola sorrentina, pur non destando eccessive preoccupazioni, merita di essere sottoposto ad un accurato monitoraggio, per individuare eventuali asintomatici che oggi sfuggono ad ogni controllo, bloccando sul nascere focolai di infezione. La prevenzione è il primo argine per contenere la diffusione del virus!