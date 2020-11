All’ultimo appuntamento del Campionato Regionale Campania in programma sul Circuito di Limatola (Bn) si sono distinti i 4 giovani piloti in forza allo Drcsportmanagement.

Il weekend che si è concluso pochi giorni fa é stato molto esaltante per i giovani piloti, i quali hanno raggiunto diversi obiettivi, vediamoli insieme:

Norelli Francesco che ha disputato una gara quasi impeccabile, peccato solo per l’inconveniente tecnico in Gara 2, ma alla fine terminata al comando come accaduto nella Gara 1. Con questo risultato Norelli consolida la leadership e si aggiudica il Titolo di Campione Regionale Iame X30 Sr.

Stesso discorso per l’altro talento Noviello Giuseppe, il quale in questa gara è stato il “grande calcolatore” salendo sul podio in Prefinale 2° e Finale 3°, alla fine ha meritato il successo nel Campionato Entrylevel.

Per il piccolo Marco Verde, solo 7 anni, é stata una gara perfetta. Ha avuto un problema di telaistica in Gara 2, ma comunque è stato sempre il più veloce, firmando la Pole Position il Best Lap, vincendo la Prefinale ed il 2° secondo, mentre in finale ha raggiunto lo stesso risultato in Campionato Entrylevel.

Luigi Ferraiuolo invece è partito per mantenere la posizione in classifica (che poi ha mantenuto), infatti nella prossima stagione sarà sicuramente uno dei protagonisti. Nel frattempo Stefano Norelli conclude la stagione con la conquista del gradino più basso del podio in entrambe le gare. Da ricordare che questo risultato lo porta alla sesta posizione in Classifica Campionato.