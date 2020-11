De Luca commenta la riunione tra Regioni e Governo sulla scuola e dice la sua: “Mi auguro che si aprano le scuole a gennaio, evitando di incentivare la ripresa del contagio e mettendo in condizione i Comuni e le strutture scolastiche di riprendere l’attività in condizioni di sicurezza”.





E non manca di sferrare un’altra stoccata alla ministra Azzolina e al premier Conte: “Una delle cose più sconvolgenti a cui abbiamo assistito in queste settimane sono le posizioni del ministro dell’Istruzione, spalleggiata dal presidente del Consiglio. Si poteva immaginare di aprire le scuole il 9 dicembre, chiuderle dopo due settimane per le feste di Natale e riaprirle a gennaio? Non ci sono parole. Siamo in un Paese in cui le cose più semplice e di normale buon senso sono una conquista“.