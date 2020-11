Dopo aver riscontrato i danni economici e sociali che il lockdown più lungo del mondo ha apportato all’Argentina, ci siamo andati a vedere un altro studio sulle politiche e le strategie di blocco per contrastare epidemie ed agenti patogeni.

Ricordiamo che mentre stiamo scrivendo il lockdown sudamericano é durato oltre 200 giorni e che é stato un vero e proprio dramma per le aziende e le famiglie. Infatti a riprova di quanto stiamo riportando, l’Istituto Nazionale di Statistica e Censimenti argentino descrive i settori che hanno registrato i maggiori cali nel secondo trimestre: alberghi e ristoranti (-73,4%); servizi sociali e personali (-67,7%); edilizia (-52,1%); manifattura (-20,8%); trasporti e le comunicazioni (-22,5%); commercio (-16,9%). Inoltre il 40% delle famiglie si ritrova sotto la soglia della povertà e con il virus ancora in circolazione.

Giusto ricordare inoltre, prima di passare allo studio, che avevamo già parlato del fallimento delle metodologie adottate per contrastare l’epidemia nell’analisi promossa dalla J.P. Morgan, dove addirittura veniva chiaramente ribadito che:

i lockdown hanno “distrutto milioni di mezzi di sussistenza”,

i governi sono stati spaventati da “ report scientifici pieni di errori “,

“, hanno infine imposto dei lockdown che sono risultati “inefficienti” o che addirittura “sono stati applicati troppo tardi”.

Parte del report della J.P. Morgan dice infatti: “Il fatto che la riapertura non abbia cambiato il corso della pandemia è coerente con gli studi che dimostrano che l’avvio di lockdown non ha modificato il corso della pandemia”.

Studio: Full lockdown policies in Western Europe countries have no evident impacts on the COVID-19 epidemic

Lo studio, che fu già presentato ad aprile, valuta gli impatti delle strategie di lockdown che sono state applicate in Italia, Francia, Spagna e Regno Unito, al fine di rallentare l’epidemia di Covid-19. Oltre a riferire che l’epidemia di Covid-19 ha influito sulla salute mentale, comprese le sindromi d’ansia e la depressione, al punto che le conseguenze dell’isolamento potrebbero aumentare ulteriormente queste condizioni.

I ricercatori hanno confrontato la traiettoria dell’epidemia prima e dopo il blocco e non hanno trovato “evidenza di alcuna discontinuità nel tasso di crescita, nel tempo di raddoppio e nelle tendenze del numero di riproduzione”. Lo studio mette anche in relazione il tasso di crescita dell’epidemia prima del lockdown e mostra che “le stime del bilancio delle vittime in assenza di politiche di blocco” dimostra che “queste strategie potrebbero non aver salvato alcuna vita in Europa occidentale“. Viene anche mostrato che i paesi vicini, i quali applicando “misure di allontanamento sociale meno restrittive” hanno sperimentato “una evoluzione temporale molto simile dell’epidemia”.

All’interno dello studio si scrive che i “risultati mostrano un generale trend di decadimento dei tassi di crescita e riproduzione numeri da 2 a 3 settimane prima del blocco completo”. Ancora che il lavoro prodotto “suggerisce quindi che misure di allontanamento sociale”, come quelle che sono state applicate nei Paesi Bassi, in Germania, in Italia, Francia, Spagna e Regno Unito “prima delle strategie di blocco completo, hanno approssimativamente gli stessi effetti del contenimento domestico” imposto dal lockdown.

Dunque le ragioni che portano al decadimento dell’epidemia rimangono “in gran parte sconosciute”. Il contrasto all’epidemia grazie alle misure di allontanamento sociale é quindi contenuto, pertanto anche “le condizioni ambientali avrebbero potuto giocare un ruolo”, e gli scienziati parlano di “possibile stagionalità del virus“.

Gli studiosi introducono anche l’approccio di Tobias (2020), il quale ha affermato che il blocco completo nelle politiche in Spagna e in Italia ha dato risultati positivi nel rallentare l’epidemia. Ma verranno qui criticati i loro metodi (dei governi), perché i nuovi casi ed il numero dei morti quotidiani, confrontandoli prima e dopo il blocco, “potrebbe non essere appropriato”. Come verrà mostrato infatti: “per valutare la traiettoria dell’epidemia bisognerebbe cercare le tendenze nella derivata temporale di logaritmo dei numeri giornalieri, piuttosto che le tendenze del logaritmo dei numeri giornalieri stessi”.

Andrea Ippolito