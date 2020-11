“Alla luce di quasi 30mila casi giornalieri di Covid, la signora Angela da Mondello, divenuta tristemente famosa per un’intervista questa estate in cui gridava ad una giornalista che ‘Non ce n’è coviddi, non c’è niente’, ha ben pensato di girare un video musicale in cui canta ‘Non ce n’è, non ce n’è, non c’è niente’. Si legge così in una petizione avviata sulla piattaforma Change.org dal direttore artistico Alessandro Andolfato.







Angela da Mondello: fenomeno social

La petizione chiede di fatto la chiusura del profilo Instagram e la rimozione del video di “Angela da Mondello”. “Un vero insulto per tutti coloro – si legge nel testo della petizione – che ogni giorno studiano con devozione, per chi vive questo momento in quarantena, per chi ha perso i propri cari da un giorno all’altro senza poterli salutare, per chi è in cassa integrazione e non la sta ricevendo, per i migliaia di medici, infermieri e tutto il personale sanitario allo stremo. Alessandro chiede la chiusura dell’account Instagram della signora e la rimozione del videoclip da qualsiasi piattaforma. E’ una cosa indegna.







170mila followers

La casalinga siciliana aveva lanciato involontariamente il tormentone alle telecamere di ‘Non è la d’Urso‘ e non arretra di un centimetro. Dopo essere diventata un’influencer con più di 170mila followers e aver sponsorizzato dei beveroni dimagranti come le vere ‘imprenditrici digitali’, ora Angela si lancia nel mercato discografico. Un vero insulto per tutti coloro che ogni giorno studiano con devozione, investono soldi per realizzare il proprio traguardo e avere la giusta considerazione nel mondo artistico o il proprio spazio nel mercato musicale.







Un settore fortemente colpito

In un periodo storico dove il nostro settore (come tanti altri), è stato fortemente colpito, lasciando a casa migliaia di lavoratori del settore dello spettacolo e artisti. Vedere tutto questo è un grande insulto e offesa ai tantissimi emergenti, studenti e professionisti. Nel video, Angela Chianello indossa un abito di pailettes dorate, balla sulla spiaggia e canta ‘Non ce n’è, non ce n’è, non c’è niente’. E ancora ‘buongiorno da Mondello’. Ad accompagnarla un gruppo di giovani, tutti vicini e senza mascherina.







Chiusura immediata degli account

Con questo si chiede la chiusura immediata del suo account Instagram, Facebook (@angelachianello_real), la rimozione o il blocco su qualsiasi piattaforma digitale del videoclip così impedendo una possibile entrata economica in base alle visualizzazioni sul canale YouTube di Vucciria Music Records in un periodo storico dove migliaia di famiglie non hanno nemmeno i soldi per campare o un posto di lavoro. È inconcepibile che la signora in questione abbia trovato l’America grazie a una frase totalmente sgrammaticata, offensiva, e negazionista e possa firmare contratti con agenzie, ulteriori ospitate televisive e nuovi progetti futuri.







“Povera musica…”

Si ringrazia l’artista e immenso cantautore Ermal Meta per aver speso delle parole sincere e dirette: ‘Povera musica, che finisce in bocca a chi diventa appena famoso per ragioni che con la musica non c’entrano niente’. Ci rivolgiamo a tutte le trasmissioni, polizia postale, YouTube Italia di bloccare lo streaming, blog o testate giornalistiche di non dare ulteriore visibilità alla signora in questione nel rispetto di tutte le vittime di Covid-19 e la situazione attuale che tutto il mondo sta vivendo”.