Ieri mattina, gli assessori Raffaella Di Martino e Ciro Cascone, assieme all’assessore metropolitano ai Lavori Pubblici, Raffaele Cacciapuoti hanno effettuato un sopralluogo lungo le strade di competenza provinciale per verificarne le condizioni e programmare gli interventi necessari alla loro messa in sicurezza. Due le strade di competenza della città metropolitana che attraversano la città di Pompei: via Carrara e via Grotta. Diverse le criticità riscontrate a cui porre rimedio con lavori che inizieranno già prima di Natale.







Al termine del sopralluogo – a cui hanno preso parte anche i consiglieri Sabrina D’Amora e Stefano de Martino – è stato stabilito di procedere con il rifacimento del manto stradale e la relativa messa in sicurezza delle due arterie provinciali.

Disposto anche il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, nonché l’installazione delle bande sonore laddove necessario.