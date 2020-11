Esce venerdì 04 dicembre “STELLA DEL SUD”, il nuovo progetto discografico di PEPPE SOKS, prodotto e distribuito dall’etichetta AR.MS. Empire. L’album, che si compone di 14 tracce, include anche la bonus track “Mancavi tu RMX” feat. Alfa, brano che l’artista presenta sotto una nuova veste dopo aver ricevuto la certificazione di Disco d’Oro con oltre 23 milioni di stream. Il disco è impreziosito dalle collaborazioni con Boro Boro, Franco Ricciardi, Geolier, Lele Blade, Rémy, Skinnye Vaz Tè.







«“STELLA DEL SUD” è la storia di un ragazzo del Sud Italia che non ha nulla in tasca, solamente un sogno. Noi che partiamo dal basso sogniamo di volare in alto e nonostante cadiamo più volte abbiamo la forza di rialzarci più forti di prima fino a raggiungere l’obiettivo. Le tracce d’amore sono per la mia terra, per mia madre, per la mia ragazza e per la mia musica, che non mi ha mai abbandonato durante questo cammino. La fame è tanta e il sogno è di portare in alto la mia gente e la mia famiglia, per far sì che i ragazzi di strada smettano di commettere errori per assicurarsi un futuro migliore».

“STELLA DEL SUD” è un progetto pervaso da una forte anima partenopea, la stessa che caratterizza da sempre la musica di PEPPE SOKS, che nei suoi testi racconta la strada, la periferia e i luoghi da cui proviene, attingendo al suo passato e abbracciando temi estremamente attuali e doverosi da affrontare, seppur spesso difficili e controversi, facendo riferimento a tutto ciò che conosce in modo che i pezzi risultino autentici e sinceri. I testi si muovono tra l’italiano, il francese e il dialetto napoletano. Quella che il rapper narra è una storia di rivalsa e di rivincita, una piccola epopea di un ragazzo come tanti che con determinazione e forza di volontà è riuscito a riscattare sé stesso e la sua gente, partendo dal basso con umiltà ma con la fame necessaria a raggiungere i propri sogni, consapevole che la strada da affrontare è lunga ma che la meta da raggiungere vale qualsiasi sforzo. L’artista scava nelle pieghe più nascoste del suo animo senza paura di scoprire anche gli angoli più sensibili, alternando testi più impegnati, crudi e profondi a brani più ritmati e ballabili, risultando comunque credibile e assolutamente a fuoco in ciascuna traccia.







Il disco giunge a distanza di un anno e mezzo dalla pubblicazione dell’ultimo lavoro in studio di PEPPE SOKS, che per la produzione del nuovo album ha scelto di affidarsi a Janax e 2ndRoof Music, che hanno curato il sound di ogni brano cucendolo su misura sulle taglienti rime del rapper e degli artisti che con lui hanno collaborato. Il risultato è un mix eterogeneo di sonorità hip hop, trap, reggaeton e latine, ingredienti di un cocktail esplosivo che dà la carica ma che risulta perfettamente bilanciato, con tracce più ritmate e trascinanti che si alternano a pezzi più intimi e introspettivi.

TRACKLIST

1. “Intro (La mia storia)”;

2. “Hip Hop”;

3. “Motel” feat. Geolier;

4. “Pareva a luna”;

5. “Nel club” feat. Boro Boro;

6. “Io & te”;

7. “Bravi a perderci” feat. Rémy e Vaz Tè;

8. “Baby Stop”;

9. “Passamontagna” feat. Lele Blade;

10. “Magnifique”;

11. “Che fa” feat. Franco Ricciardi;

12. “Sceng ind’o quartier” feat. Skinny;

13. “Pensavo che”;

14. “Mancavi tu RMX” feat. Alfa







PEPPE SOKS, all’anagrafe Giuseppe De Luca, è un rapper originario di Salerno classe 1997. La passione per la musica hip hop lo accompagna sin dai primi anni di età e lo porta a farsi conoscere in Campania per le sue ottime doti di freestyler. La svolta giunge nel 2015 con la pubblicazione di “Sulamente nuje”, progetto in coppia con il collega e amico Capo Plaza. Nel 2019 incide invece il suo primo album da solista “RIPARTO DA ME”, contenente i singoli di punta “Na Na Na”, “Nenne” e“Mancavi tu”, ad oggi certificato Disco d’Oro, che vantano decine di milioni di visualizzazioni. Lo stesso anno intraprende il “Riparto da me Summer Tour”, un itinerario di circa 100 date in giro per tutte le città del Sud Italia.