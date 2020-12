New entry nel club stabiese: Fabrizio Fabiani e’ stato scelto come coordinatore dell’area tecnica.

A seguire il comunicato della società :

“La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo con Fabrizio Fabiani che ricoprirà il ruolo di coordinatore dell’area tecnica. Profilo giovane ma di già importante esperienza, è reduce dall’avventura con la Salernitana ed entra nell’organigramma del club stabiese nel prosieguo del rinnovamento societario annunciato ad inizio stagione dal presidente Andrea Langella”.

A seguire le prime dichiarazioni di Fabiani, come da comunicato ufficiale del sodalizio sportivo campano:

“Essere alla Juve Stabia è motivo d’orgoglio. Da subito mi sono messo a disposizione della società e della famiglia Langella che ringrazio per la fiducia concessa permettendomi di lavorare per un Club ambizioso come la Juve Stabia. Questa è una piazza incredibile, con tifosi che sempre e da sempre fanno sentire il proprio appoggio e sostegno ai ragazzi e alla squadra intera. Ogni componente di questo club so che fin qui ha dato il massimo e continuerà a farlo: ognuno, per la propria parte, ha dei compiti e degli obiettivi da raggiungere”.

Domenico Ferraro