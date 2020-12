I carabinieri della stazione di Poggiomarino, insieme a quelli del Nucleo Operativo del Gruppo Tutela del Lavoro di Napoli, hanno controllato un cantiere in Via Mazzini. 4 le persone denunciate per altrettante ditte affidatarie a vario titolo dei lavori di ristrutturazione di una palazzina di edilizia residenziale.







4 anche i lavoratori “in nero” identificati. Numerose le sanzioni per violazioni penali e amministrative in materia di sicurezza sul lavoro. Gli operai non indossavano i dispositivi di protezione individuali ed il cantiere non era dotato della prevista cartellonistica. Le multe elevate, nelle quali sono comprese anche violazioni alla normativa anticovid, ammontano ad oltre 85mila euro.