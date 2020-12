Lotta all’illegalità Comune di Pompei e Prefettura stipulano un Patto per la Sicurezza: in arrivo la videosorveglianza. Numerosi gli occhi elettronici che verranno installati sul territorio cittadino. All’Ufficio Territoriale del Governo il compito di monitorare il flusso dei dati attraverso una cabina di Cabina di regia.

L’amministrazione comunale intende rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alle forme di illeciti che si verificano su tutto il territorio comunale, intensificando i controlli da parte dalle Forze dell’Ordine che operano in città e potenziando il sistema di videosorveglianza in modo da assicurare una visione del contesto ad alta risoluzione, l’individuazione dei numeri di targa dei veicoli, la loro classificazione e il conteggio degli stessi.







Così il sistema di videosorveglianza verrà utilizzato non solo come metodo di accertamento degli illeciti, ma come strumento di individuazione dei responsabili degli illeciti. Per realizzare la rete di occhi elettronici, l’amministrazione si avvarrà dei fondi previsti ad hoc nell’accordo sancito dal Ministero dell’Interno in sede di Conferenza Stato-città. Al fine di centrare gli obiettivi prefissati, Comune e Prefettura ritengono di dover intervenire in materia di sicurezza urbana attraverso azioni volte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e, contemporaneamente, di promuovere il rispetto del decoro urbano. Le aree comunali maggiormente soggette a situazioni di degrado e di illegalità dove verranno installate del telecamere di videosorveglianza sono:

Piazza Vittorio Veneto

Piazza 29 marzo

Piazza Schettini

Via Carlo Alberto

Parco Fonte Salutare

Via Plinio

Via Monsignor di Liegro

Via Aldo Moro

Piazza Immacolata

Piazza falcone e Borsellino

Liceo Scientifico E. Pascal

Istituto Matteo della Corte

Istituto Amedeo Maiuri

Via Tre Ponti

Svincolo Autostrada Pompei EST

Svincolo Autostrada Pompei Ovest

Via Nolana

Via Ripuaria

Viale G. Mazzini

Via Civita Giuliana

Via colle San Bartolomeo

Via Carrara

Via Pizzo Martino

Piazza Esedra (Porta Marina Inferiore)

Porta Marina Superiore







I progetti di videosorveglianza, elaborati nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali, saranno oggetto di valutazione da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per le modalità di impiego e per ogni aspetto tecnico operativo, in coerenza con le direttive ministeriali emanate in materia.