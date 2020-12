Sono disponibili sul sito del Comune di Sorrento, all’indirizzo www.comune.sorrento.na.it , nella sezione Bandi ed avvisi, informazioni, modalità e documentazione utili per l’assegnazione di abbonamenti, della durata di un anno, per la sosta di auto e moto nel parcheggio comunale Achille Lauro.

Si tratta di 130 abbonamenti per la sosta a pagamento delle autovetture a favore dei cittadini residenti nel comune di Sorrento; 5 abbonamenti per la sosta a pagamento a favore dei cittadini residenti nel comune di Sorrento titolari di contrassegni per la sosta di persone diversamente abili; 50 abbonamenti per la sosta a pagamento a pagamento delle autovetture di lavoratori nel territorio comunale di Sorrento di cui 10 riservati ai dipendenti comunali, che saranno validi esclusivamente negli orari d’ufficio; 70 abbonamenti per la sosta di veicoli a due ruote dei cittadini residenti o lavoratori con sede dell’attività nel territorio comunale di Sorrento.







Fino al 31 dicembre sarà possibile per gli interessati presentare richiesta, compilando l’apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Sorrento.