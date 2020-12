Ma gli argomenti affrontati sono molteplici e così De Luca ha proseguito con uno di quelli che hanno caratterizzato i suoi interventi nelle ultime settimane: “Si va concludendo una campagna di aggressione politico mediatica contro la nostra regione. Nel corso di un mese e mezzo è stata messa in piedi una campagna di aggressione che aveva un obiettivo, spostare l’attenzione dell’Italia dalle regioni del Centro Nord, in grande difficoltà e senza alibi, sulla Campana e su Napoli per dirottare l’attenzione politica”. Secondo il governatore, “le campagne di aggressione hanno fatto leva sulla falsificazione consapevole dei dati”. E ancora: “Abbiamo capito tutti quanti a quali zone rispondono anche le zone. Ci sono regioni che dovrebbero uscire dal rosso avendo 4 o 5 volte più ricoveri in terapia intensiva della Campania“, ha puntato il dito il governatore. “A noi – ha aggiunto De Luca – va bene la linea del rigore. Quello che non va bene è la speculazione politica sulle zone, ma per quel che mi riguarda più rigore c’è, meglio è. Noi dobbiamo essere più attenti di tutti“.







Una Campania che con tutte le oggettive difficoltà, resta comunque una delle regioni più virtuosa nella gestione della crisi epidemica: “In Campania durante la seconda ondata dell’epidemia nessuno è stato messo sui materassini a terra, come mi è capitato di vedere per qualche realtà del Nord. In Campania – ha aggiunto – non si sono aperti luoghi di ricovero nelle palestre, nei palazzetti dello sport, nelle sagrestie o nelle chiese. Pur in un contesto di grande difficoltà, abbiamo accolto ospitato e curato con dignità tutti. Quando qualcuno ha aspettato in macchina un’ora, doveva aspettare in macchina perché non c’erano alternative migliori. Ma quando da noi c’erano 5 macchine in fila, altrove ce n’erano 50. Ma queste cose – ha sottolineato – non le saprete”.

A seguire l’analisi dei riscontri positivi che la Regione sta registrando: “I dati incoraggianti che leggiamo oggi sono il frutto delle nostre scelte, non delle misure del Governo”. La percentuale che si ferma oggi sotto il 9% sono il frutto delle tante azioni messe in campo, dall’estate ad oggi, dalla Campania: “Questi risultati – ha aggiunto De Luca – sono il frutto della chiusura anticipata delle scuole, del filtro che abbiamo fatto in estate per chi veniva dall’estero e di tutte le ordinanze di maggior rigore che abbiamo adottato. Sicuramente non sono il frutto delle misure del Governo, anche perché la zona rossa è un’operazione solo propagandistica perché poi è aperto tutto, tranne i negozi di abbigliamento per adulto e di calzature, per i quali mi pare intollerabile che ci siano queste chiusure. Questi dati incoraggianti sono il risultato di quelle decisioni rigorose che abbiamo preso”.







Non mancano le critiche al Governo, ma sulla linea del rigore adottata da sempre dalla Campania, il governatore si dice d’accordo con il Natale di clausura targato Conte: “Abbiamo criticato il Governo per il livello di confusione, divisione e caos informativo che si è determinato. La nostra proposta era chiudere tutto a ottobre, oggi staremmo molto più tranquilli. In queste ore il Governo sta prendendo delle decisioni di rigore. Per una ragione di onestà intellettuale, devo dire che in questo caso condivido appieno le misure del Governo, a cominciare dalla limitazione negli spostamenti fra regioni e comuni”, ed ha aggiunto: “in Campania nel periodo festivo sarà vietato anche andare nelle seconde case”.