Dopo anni alla guida della danese Maersk Line, dove ha ricoperto la carica di Chief Operating Officer e successivamente di membro del Consiglio di amministrazione dell’armatore danese, Soren Toft è passato alla Msc, leader mondiale nel settore dei trasporti e della logistica, con sede a Ginevra.







Il nuovo amministratore delegato del gruppo visibilmente emozionato ha dichiarato “Aiutare a preservare il dna di MSC e poter guidare un’azienda di tale successo verso il futuro è per me un grande onore e un privilegio”.

Primo manager, nella storia della compagnia, estraneo alla famiglia, Toft avrà il compito di supervisionare le attività cargo, incluse le rotte oceaniche e la logistica e farà riferimento direttamente a Diego Aponte, Presidente del Gruppo Msc e a Gianluigi Aponte, Fondatore e Presidente del Gruppo Msc.





Nel dare il benvenuto al nuovo membro della grande famiglia, Diego Aponte ha commentato: “Grazie ai suoi venticinque anni di esperienza in ruoli di leadership in Maersk, e alla sua profonda conoscenza del futuro della catena logistica del trasporto nel settore container, Soren è la persona ideale per aiutare MSC a guardare al futuro della nostra azienda di famiglia, partendo proprio dalla strategia che ha reso MSC una compagnia di successo e in crescita come in questi ultimi cinque decenni”.

Il nuovo Chief Executive Officer sarà inoltre uno dei membri del Consiglio di amministrazione di Terminal Investment Ltd (TiL), la società di cui la Msc è azionista di maggioranza che si occupa di sviluppo terminalistico.