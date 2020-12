Uno screening di massa alla popolazione sorrentina, per trascorrere le festività natalizie con meno apprensione per i contagi da coronavirus. E’ l’iniziativa messa a punto dal sindaco Massimo Coppola, il quale ha annunciato tamponi per tutti a Sorrento. A partire dal prossimo 10 dicembre, dunque, partirà il servizio di screening gratuito sulla popolazione. Al tampone rapido antigenico potranno sottoporsi, su base volontaria, tutti i residenti nel Comune di Sorrento, telefonando dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, al numero verde 800814853, oppure inviando una mail a info@bourellyhs.com. Al momento della prenotazione, sarà comunicato il giorno, l’ora ed il luogo dove recarsi.







Due i punti individuati: il parcheggio Achille Lauro e la piazzetta in località Casarlano. “Entriamo nella fase esecutiva dell’operazione Penisola Sicura, annunciata nelle scorse settimane, insieme agli altri Comuni della penisola sorrentina e alla Fondazione Sorrento – afferma Coppola – Grazie alla donazione dei test antigenici da parte della Msc Foundation e alla generosità del comandante Gianluigi Aponte, siamo riusciti nell’intento di avviare uno screening della popolazione. Come amministrazione, abbiamo lavorato affinché anche la somministrazione dei tamponi fosse a costo zero per i nostri concittadini.







Anche per questo – continua – invitiamo tutti i residenti a prenotarsi per il test. Solo in questo modo avremo un quadro preciso e dettagliato della situazione epidemiologica nella nostra città, così da potere eventualmente intervenire e bloccare focolai di possibile contagio”.