Calcio a 5, A2 Il Napoli batte il Cataforio per 6-0 e si prende la vetta della classifica del girone D

Il Napoli inanella la cinquina e si prende la vetta della classifica del girone D di A2 a punteggio pieno, con ancora tre gare da recuperare. A Cercola finisce 6-0 contro il Cataforio: la tripletta di uno scatenato Arillo, la sassata al volo di Fortino ed i sigilli di Turmena e De Simone.







Primo tempo

Due giri di lancette ed al primo affondo gli azzurri sono avanti, tacco di Robocop e gran finta di Arillo che si libera e scarica in rete il pallone dell’1-0. Parisi sbarra la strada a Perugino, poi ancora il capitano lambisce il palo con il mancino. A 9’32” l’inarrestabile numero 9 sigla la doppietta: passo di danza ai danni di Modafferi e conclusione che non lascia scampo ad un complice estremo difensore avversario (2-0). Fortino tenta la sforbiciata, sull’altro fronte è Andrea Labate a chiamare all’intervento Ganho. Si fa male Grasso ed esce per infortunio, Perugino mette alla prova nuovamente il numero uno calabrese. Insiste il Napoli e Hozjan stampa il sinistro sulla traversa, Arillo si divora il tris da due passi. Occasione sprecata da Modafferi in transizione. Goal sbagliato, goal subito: a 19’54” la firma di Fortino, servito da corner, con un tiro poderoso al volo che dà un bacio al montante e certifica il 3-0 della prima frazione.









Secondo tempo

Pronti-via e proprio il 20 non inquadra lo specchio, successivamente neanche a dirlo è Arillo a centrare la tripletta. Il partenopeo strappa la sfera dai piedi di Durante e la infila all’angolino ad 1’11” per il 4-0. Reazione di Andrea Labate, Ganho c’è. Il portierone azzurro sbarra la strada anche all’11 ospite, non è da meno Parisi dall’altra parte sulla spaccata di Hozjan. Errore di Martino, Turmena recupera e si invola verso la porta per il 5-0 a 14’45”. Praticò si affida senza successo al power play, trovandosi davanti un Ganho strepitoso sul solito Modafferi. 18’51” e 6-0 definitivo di De Simone, punizione del 17 e deviazione decisiva del Diez che chiude la contesa. Nel finale mister Basile concede minutaggio a Giaquinto, il 22 ha la chance per la gioia personale ma si fa ipnotizzare. Finisce 6-0, il 12 dicembre big match tra le mura del Città di Melilli.







FF NAPOLI-CATAFORIO 6-0 (3-0 p.t.)

FF NAPOLI: Ganho, Perugino, Hozjan, Arillo, Fortino, Grasso, Napoletano, Frosolone, De Simone, Turmena, Giaquinto, Capiretti. All. Basile

CATAFORIO: Parisi, An. Labate, Scopelliti, Al. Labate, Durante, Cilione, Modafferi, Torino, Martino, Laganà, Calabrese. All. Praticò

MARCATORI: 2’51” p.t. Arillo (N), 9’32” Arillo (N), 19’54” Fortino (N), 1’11” s.t. Arillo (N), 14’45” Turmena (N), 18’51” De Simone (N). AMMONITI: Arillo (N), Martino (C), De Simone (N), Durante (C), Scopelliti (C). ARBITRI: Pasquale Giaquinto (Ostia Lido), Gianluca Gentile (Roma 1). CRONO: Ugo Ciccarelli (Napoli)