Indetto il 4 dicembre l’avviso pubblico per la presentazione delle domande per accedere ai buoni spesa nel Comune di Castellammare di Stabia. I destinatari della misura saranno quei nuclei familiari stabiesi che più hanno risentito degli effetti economici causati dall’emergenza epidemiologica in corso, in seguito ad una riduzione del reddito propria o dei componenti del nucleo.







Il buono spesa sarà accreditato sulla tessera sanitaria del richiedente per un valore minimo di 100 euro ad un massimo di 500 euro. L’importo economico varierà in base ai requisiti del beneficiario. Il ticket non potrà essere ceduto a terzi e potrà essere speso esclusivamente presso gli esercizi commerciali convenzionati per l’acquisto di generi alimentari, esclusi gli alcolici, e prodotti di prima necessità come articoli medicali e ortopedici, prodotti per la cura degli animali, prodotti per la cura della casa e della persona, prodotti merceologici di tabacchi ed edicole, combustibile per uso domestico e riscaldamento ed infine articoli di cartoleria per la scuola.

I soggetti interessati potranno così esporre istanza compilando il modulo di domanda online, tramite il sito istituzionale del Comune di Castellammare di Stabia, al seguente link: https://buonispesastabia.cooplimpronta.it/modulo.







Si potrà, inoltre, compilare la domanda online mediante il numero dedicato 08118098561, con raccolta dati voce e registrazione della telefonata secondo i seguenti orari: da sabato 5 dicembre a martedì 15 dicembre dalle ore 8.30 (dalle ore 9.30 per la sola giornata di sabato 5 dicembre) alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30, inclusi i festivi; martedì 15 dicembre, dalle ore 8.30 alle ore 12.00. Alla domanda inoltrata sarà attribuito un numero di pratica, che verrà comunicato al richiedente tramite Whatsapp, sms o email ai contatti indicati nel modulo di domanda, utile ai fini dell’identificazione della domanda in graduatoria.

All’esito della verifica delle domande pervenute, a cura del Settore Politiche Sociali, verrà stilata una graduatoria finale in cui verranno indicati gli ammessi beneficiari, gli ammessi non beneficiari e gli esclusi con indicata motivazione mediante l’attribuzione di punteggio. Quest’ultimo dipenderà dai seguenti criteri: composizione del nucleo familiare, redditi vari dichiarati per ogni componente, tipologia di abitazione e liquidità finanziarie attualmente sul conto corrente bancario/postale o altre forme di deposito o altre liquidità.

