Si é tenuta ieri 5 dicembre l’assemblea per lo scioglimento del Comitato Rodotà, al suo posto ci sarà Generazioni Future Rodotà, la Cooperativa Intergenerazionale soprannominata Delfino.

Come scrive Mattei, presidente di Generazioni future Rodotà e già presidente del Comitato Rodotà, nel comunicato ufficiale: “E’ una istituzione nuova, anzi nuovissima, priva di precedenti istituzionali ma già riconosciuta come Avvocato delle generazioni future.





Assorbendo la sostanza del Comitato Rodotà nel suo Dipartimento Politico, essa potrà inaugurare una nuova stagione, forse costituente, in cui la visione dei beni comuni ed il loro governo nell’ interesse delle generazioni future si farà Politica con la P maiuscola. Una politica che prova a superare tutti i tabù novecenteschi, tutte quelle strategie borghesi e patriarcali di divisione del popolo che hanno prodotto fenomeni di degenerazione della rappresentanza politica in aggregati di comitati d’affari al soldo dei poteri forti. Il politico non sarà mai più distinto dal personale; la società civile mai più dallo Stato; la rappresentanza dalla partecipazione diretta; il politico dall’ economico o dal tecnico.

In questa visione olistica che unisce, nell’ interesse delle generazioni future, finanche la contrapposizione destra/sinistra è sostituita dal conflitto fra popolo e oligarchia, fra sotto e sopra. Solo così le oligarchie, ad oggi riparate dal conflitto e dalla divisione del popolo, apparentemente intoccabili perché selezionate dai nuovi centri di potere globale, vedranno dissolversi il potere e con esso gli insopportabili privilegi del censo. Anche a beneficio di esse medesime, che potranno attraversare a testa alta un mondo più giusto e libero. Solo così potrà finire il saccheggio dei beni comuni e si potrà invertire la rotta allontanandoci dallo schianto altrimenti inevitabile”.





Con Generazioni Future/Rodotà nasce il primo soggetto politico popolare della nuova era.

Poi Mattei continua: “La nostra scelta è chiara: siamo popolo e ci battiamo contro la concentrazione del potere e del capitale. Vogliamo costruire il futuro con le gambe ben solide nel nostro passato. L’antifascismo militante ed i valori della resistenza (su cui vigila il nostro Comitato garanti), sono la sola discriminante per partecipare a questa nostra grande sfida volta ad unire e non a dividere.

