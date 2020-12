La bella e ampia vittoria contro la Roma è stata seguita dalla prestazione a due facce e in parte deludente di Alkmaar. Il Napoli è quindi chiamato a ripetere la prestazione della sfida ai giallorossi ora che si torna a giocare in campionato. La squadra di Gattuso si troverà di fronte il Crotone ultimo in classifica. Il fischio d’inizio allo stadio Scida è programmato per domani alle 18.

Gli azzurri all’alba della decima giornata si trovano al quarto posto in classifica, a un solo punto dalla seconda piazza e a sei lunghezze dal Milan capolista. Affrontare dunque l’ultima in classifica (due pareggi e sette sconfitte, ancora a secco di vittorie) potrebbe essere favorevole per provare ad accorciare il distacco dai primissimi posti.





Per il match Gattuso dovrà ancora rinunciare a Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano non si è ancora ripreso dalla lussazione alla spalla accusata durante la partita con la maglia della sua nazionale e non potrà essere disponibile per domani. A sostituirlo al centro dell’attacco sarà ancora una volta Mertens.

Buone notizie per i due calciatori risultati positivi al Coronavirus nelle scorse settimane. Sia Hysaj che Rrahmani si sono negativizzati e negli ultimi giorni hanno svolto l’allenamento insieme ai compagni. Dovrebbero essere entrambi convocati per la trasferta.





Il tecnico sta insistendo nel suo ‘modulo mobile’, cioè il 4-2-3-1 che si trasforma all’occorrenza in 4-3-3, con i due trequartisti esterni che diventano ali d’attacco e con la seconda punta che si sposta nel ruolo di mezzala per dare manforte in mediana. Lo si è visto contro Roma e AZ: Zielinski aveva il compito proprio di trasformarsi in terzo centrocampista. Il polacco però, dopo tre gare consecutive in dieci giorni da titolare potrebbe inizialmente tirare il fiato, poiché non è ancora al 100% vista la convalescenza post-Covid. La sua posizione sarà occupata da Elmas, che si è fatto notare proprio per la sua duttilità.

Tra i pali ballottaggio Ospina-Meret, con il colombiano al momento favorito. Nei quattro di difesa si rivedranno, a seguito del riposo concesso in Europa League, Manolas e Mario Rui, che completeranno la linea con Di Lorenzo e Koulibaly. Fabian Ruiz e Bakayoko saranno i due uomini in mediana, con lo spagnolo che avrà maggiore libertà di allargarsi e avanzare, proprio in virtù del fatto che ci sarà il supporto di Elmas quando il 4-2-3-1 passerà a 4-3-3. In avanti Mertens sarà supportato da Insigne a sinistra e Lozano a destra. Il messicano dovrebbe essere preferito a Politano per la migliore propensione al sacrificio, per dare una mano a Di Lorenzo sul versante difensivo destro.





Il Crotone, che come dicevamo è ancora alla ricerca dei primi tre punti in campionato (peggior attacco e terza peggior difesa), si schiererà con un 3-5-2. Mister Stroppa utilizzerà Marrone come centrale della difesa a tre, di fianco all’ex Luperto, Petriccione in regia e Molina e Reca come esterni a tutta fascia. La coppia d’attacco sarà formata da Simy, capocannoniere della squadra con tre reti, e Junior Messias, brasiliano tutto tecnica e fantasia, il più in forma dei suoi.

PROBABILI FORMAZIONI

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Molina, Benali, Petriccione, Vulic, Reca; Junior Messias, Simy.

Allenatore: Stroppa

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Elmas, Insigne; Mertens.

Allenatore: Gattuso

Salvatore Emmanuele Palumbo