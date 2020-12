Il sindaco Luca Capasso ha firmato l’ordinanza che lascerà chiuse le scuole sino al 9 gennaio.

Dopo il monitoraggio del contagio a Ottaviano, effettuato con l’apporto fondamentale dell’Unità di crisi comunale, e visto il provvedimento del Ministero della Salute che inserisce la Campania in zona arancione Covid, è stata prolungata la chiusura precauzionale delle scuole cittadine a partire dal 7 dicembre.





L’attività didattica in presenza sarà quindi sospesa per le scuole di ogni ordine e grado, fatta eccezione per la i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia, la fascia di età 0–6 anni, scuola non dell’obbligo.