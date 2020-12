Nella gara delle ore 15 della decima giornata di serie A gli stregoni escono indenni dal ‘Tardini’ di Parma e ottengono il secondo pari di fila in campionato. Mister Inzaghi nella formazione iniziale schiera Tuia al posto dell’infortunato Caldirola, Improta per lo squalificato Schiattarella e recupera Dabò(negativo al Covid) all’ultimo minuto che però parte dalla panchina. La prima frazione di gara si mantiene equilibrata e con poche occasioni da parte di entrambe le compagini. Al 14’ assist di testa di Cornelius per Gervinho che in area da buona posizione svirgola la sua conclusione tirando alto.







Al 36’ ci prova Lapadula con un velenoso tiro a giro che sibila di poco l’incrocio dei pali. Prima della fine del primo tempo punizione di Scozzarella per Osorio che in area di rigore tenta di testa ma termina sopra la traversa. La ripresa si apre con i sanniti che ci credono di più degli avversari e al 51’ Improta tenta il jolly con preciso rasoterra dal limite dell’area ma Sepe devia in angolo. I ducali non reagiscono e i giallorossi nel giro di tre minuti creano tre occasioni da gol andando vicinissimi al vantaggio.

Al 76’ cross dalla corsia destra di Letizia per Improta che da posizione defilata ci prova di testa ma Sepe para senza problemi. La più nitida chance da gol ce l’ha sui piedi, dopo appena un giro di orologio, Lapadula che servito da un passaggio filtrante da Insigne si invola in area e a botta sicura di diagonale sfiora il vantaggio spedendo a fil di palo la sua conclusione. Al 78’ Insigne tenta la conclusione con un tiro a giro ma esce fuori di poco al lato. Al 93’ cross in area di Gagliolo per Hernani che di testa ci prova ma termina al lato. La gara termina a reti inviolate tra due formazioni che hanno pensato solo a difendere e con un pari ottenuto dagli stregoni in terra emiliana che si portano a quota 11 punti in graduatoria e ad una sola lunghezza in più dagli avversari.







L’ottima organizzazione in fase difensiva e le poche occasioni create dagli uomini di Inzaghi devono essere uno stimolo in più per guardare con fiducia al prossimo impegno esterno e sempre in terra emiliana in programma venerdì 11 alle ore 20,45 al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia nell’anticipo contro il collaudatissimo Sassuolo di Roberto de Zerbi quarto in classifica.

Adriano Napoli