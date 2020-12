Continua l’impegno dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nel contrasto ai maltrattamenti. Questa volta a Poggiomarino. E’ lì che i militari della locale stazione sono intervenuti su richiesta di due 80enni, moglie e marito, aggrediti dal figlio 42enne, già noto alle forze dell’ordine.







Ha tentato di estorcere denaro alla coppia, probabilmente per acquistare stupefacenti e per farlo li ha minacciati. Per convincerli a cedere ha danneggiato alcuni arredi e delle suppellettili dell’abitazione, fino all’arrivo dei carabinieri che lo hanno arrestato per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia E’ ora in carcere in attesa di giudizio. Secondo quanto ricostruito dai militari, episodi simili erano frequenti da almeno 4 anni.