“Per il Natale di quest’anno abbiamo fatto una scelta: scaldare i cuori e le famiglie pompeiane con un gesto significativo. Abbiamo spento le luminarie per le strade e acceso la solidarietà nelle case, spostando i soldi previsti per gli addobbi in favore delle tante famiglie che stanno attraversando un momento difficile”. Così il sindaco di Pompei all’accensione dell’albero di Natale in piazza Bartolo Longo.







La decisione però non ha lasciato la città completamente spoglia per le prossime festività con la decisione di non rinunciare all’albero di Natale “…il cui valore, il cui calore, in questo momento così complicato – ha aggiunto Carmine Lo Sapio – assume un significato ancora più importante. Quello di quest’anno non sarà solo un albero di Natale, ma un albero della speranza”.

La speranza che la pandemia venga presto debellata, che torni il sereno nelle case dei pompeiani, nella speranza che i turisti e le persone possano tornare presto a vivere le strade della città e che Pompei possa tornare a splendere nel mondo di nuovo e di più.







“Sarà un Natale diverso da quelli precedenti. Non c’è dubbio. Un Natale meno fastoso, meno caotico, con meno persone a tavola, ma più ricco nel cuore”. Ha concluso il primo cittadino rivolgendo gli auguri di buon Natale ai suoi concittadini.