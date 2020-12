Continua la sua lenta discesa la percentuale dei nuovi positivi in Campania. I dati oggi registrati dall’Unità di Crisi presentano un numero si nuovi positivi molto simile a quello di ieri, 1.552 contro i 1.521 di ieri. Ad aumentare è il numero dei tamponi processati nella giornata di sabato 5 dicembre, che sono stati 19.313, mentre nelle 24 ore precedenti ne erano stati lavorati circa settecento in meno.

Il risultato dato dall’incrocio dei dati dei tamponi effettuati e dei positivi riscontrati è quindi ancora positivo verso il superamento della crisi epidemica: oggi la percentuale si è, infatti, fermata all’8.03%, ieri era a 8,16. Calo sempre minimo, ma pur sempre un segnale positivo e di speranza.

Dei 1.552 nuovi positivi, 1.393 sono le persone che non presentano alcun sintomo della malattia, mentre 159 mostrano sintomi evidenti del Covid19.

Negli ultimi 10 giorni sono state rilevate 19.275 persone positive, su 188.048 tamponi analizzati.

In questa analisi ristretta all’ultimissimo periodo calano ancora i tamponi lavorati, e calano anche i positivi. Continua a scendere, anche se in maniera ancora lieve, la percentuale tra i tamponi processati e i positivi riscontrati, ieri era al 10,25%.







Il numero dei decessi è ancora consistente. Riportati nel quadro regionale ci sono ancora 32 vittime, ovviamente riferite a più giorni: 6 deceduti nelle ultime 48 ore e 26 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Arriva così a 1.990 il numero totale dei morti per il coronavirus in Campania dall’inizio dell’epidemia. Sono 1.560 i decessi comunicati dall’Unità di Crisi a partire dal primo ottobre.

Ancora altri 1.638 guariti sono riportati nel report di oggi diramato dall’Unità di crisi regionale. Il totale dei guariti sale a 62.060 da inizio crisi epidemica.









Continua a scendere la pressione sugli ospedali e nei pronto soccorso regionali con un ulteriore calo di ricoveri anche in terapia intensiva. I flussi ospedalieri in questi giorni consentono una gestione ordinata, fermo restando che nei singoli ospedali possono verificarsi situazione di saturazione.

Nelle ultime 24 ore, negli ospedali campani, in Terapia intensiva si registrano 10 pazieti in meno ricoverati, calo che porta a 501 i posti disponibili; per i ricoveri ordinari Covid la disponibilità di posti letto è oggi di 1.244 nei diversi presìdi ospedalieri di Napoli e della Campania .

La percentuale di saturazione dei posti letto in terapia intensiva si ferma al 23.62%.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 165.293 da inizio pandemia, mentre il totale dei tamponi eseguiti è stato di 1.677.237 tamponi effettuati.

Oggi sono 1.916 i positivi con sintomi Covid ricoverati, con 358 pazienti in più rispetto a ieri. Dieci in meno i pazienti ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 165.

Diminuisce il numero delle persone attualmente positive, cioè detratti i guariti e i deceduti, che oggi sono 101.243, calando di 495 unità. Cala anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 99.172, con un decremento di 466 unità.









I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

mercoledì 25 novembre – 12,65% – 3008 contagiati

Giovedì 26 novembre – 13,11% – 2.924 contagiati

Venerdì 27 novembre – 12,40% – 2.729 contagiati

Sabato 28 novembre – 10,60% – 2.022 contagiati

Domenica 29 novembre – 11,38% – 1.626 contagiati

Lunedì 30 novembre – 12.04% – 1.113 contagiati

Martedì 1 dicembre – 9,32% – 1.842 contagiati

Mercoledì 2 dicembre – 9.28% – 2.295 contagiati

Giovedì 3 dicembre – 8,81% – 1.651 contagiati

Venerdì 4 dicembre – 8,16% – 1.521 contagiati

Sabato 5 dicembre – 8,03% – 1.552 contagiati

Questi i dati del contagio provincia per provincia: – Provincia di Napoli : 102.702 (+893)

– Provincia di Salerno : 21.044 (+233)

– Provincia di Avellino : 7.704 (+38)

– Provincia di Caserta : 30.616 (+299)

– Provincia di Benevento : 3.169 (+74) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati.





Il contagio in Italia

Sono 18.887 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi su 163.550 tamponi processati, con un rapporto pari all’11,54%, in salita dello 0,8%. Da ieri sono stati registrati altri 564 morti. Con questo ultimo dato nel nostro Paese sono state superate le 60mila vittime a causa del virus dall’inizio dell’emergenza. Il totale dei contagi è ora di 1.728.878.

Tornano a salire, dopo alcuni giorni, le persone attualmente positive in Italia: sono 1.137 più di ieri, per un totale di 755.306.

I guariti totali salgono di altri 17.186 e arrivano a 913.494. Continuano a calare le persone ricoverate in terapia intensiva: sono diminuite di 63 unità, in tutto ora per Covid ne sono occupate 3.454. Ma torna a salire il numero dei ricoverati con sintomi: il totale dei ricoverati è 30.391.

“Sarà un Natale di responsabilità, sacrificio e di speranza perché un po’ di luce alla fine del tunnel si comincia a vedere“, ha detto il commissario per l’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri “Sarà più urgente vaccinare chi non ha avuto il Covid perché non ne è immune – ha spiegato – mentre per chi lo ha avuto, il periodo di immunità si conlcuderà e quindi sarà ragionevole che siano vaccinati anche loro. Ma non saranno i primi e neppure i secondi“.