A Pompei si ritornerà a scuola a gennaio 2021, ho ha deciso il sindaco Carmine Lo Sapio con una ordinanza, la n.124, ha prolungato la chiusura delle scuole cittadine sino al 22 dicembre.





“Considerato che persistono condizioni di criticità legate all’emergenza epidemiologica da Covid 19 – così si legge sul profilo social del Comune – il sindaco, per fronteggiare la diffusione del contagio e tutelare l’interesse della comunità, ha ritenuto opportuno disporre la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza”.





Quindi le attività didattiche in presenza saranno ancora sospese con decorrenza da mercoledì 9 e fino a martedì 22 dicembre 2020. La sospensione e ordinata per tutte le scuole pompeiane, pubbliche e private, di ogni ordine e grado.

Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e con disabilità.