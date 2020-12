Come era prevedibile, oggi l’Unità di Crisi regionale ha emanato il classico “bollettino del lunedì”. Numero molto basso di tamponi processati e di conseguenza risultano essere pochi rispetto ai giorni e alle settimane precedenti anche i positivi del giorno: nella giornata di domenica 6 sono stati 1.060 i tamponi infettati dal virus.

Sono stati quindi 12.330 i tamponi lavorati, settemila in meno alla giornata precedente.

E mentre scende sia il numero dei positivi riscontrati che il numero dei tamponi processati, a salire, come spesso accade in presenza di questi numeri, a salire è la percentuale che viene fuori dall’incrocio dei due dati, la percentuale odierna infatti ritorna a salire di poco più di mezzo punto e si ferma oggi a 8,59%, ieri era a 8,03%.

Dei nuovi positivi, 926 sono le persone che non mostrano alcun sintomo causato dal virus, mentre 134 mostrano i classici sintomi che riconducono al Covid19.

Negli ultimi 10 giorni sono state rilevate 17.411 persone positive, su 178.077 tamponi analizzati.

Calano ancora i tamponi lavorati, e calano anche i positivi nell’ultimo periodo. Continua a scendere, circa mezzo punto, la percentuale tra i tamponi processati e i positivi riscontrati, ieri era al 10,25%.







Riportati nel resoconto regionale ci sono ancora 39 vittime, ovviamente riferite a più giorni oltre che alla stessa giornata di ieri: 12 deceduti nelle ultime 48 ore e 27 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Con i dati di oggi le vittime campane del coronavirus superano le 2mila e arriva a 2.029 il numero totale dei morti dall’inizio dell’epidemia. Sono 1.599 i decessi comunicati dall’Unità di Crisi a partire dal primo ottobre.

Ancora altri 1.969 guariti quelli registrati oggi. Il totale dei cittadini campani che sono usciti dal tunnel del Covid19 sale a 64.029 da inizio crisi epidemica.









Nelle ultime 24 ore, negli ospedali campani, in Terapia intensiva ci sono ricoverati 18 pazienti in meno, calo che porta a 519 i posti disponibili; per i ricoveri ordinari Covid la disponibilità di posti letto è oggi di 1.320 nei diversi presìdi ospedalieri di Napoli e della Campania a fronte di un ulteriore calo di 76 unità.

La percentuale di saturazione dei posti letto in terapia intensiva si ferma al 20.42%.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 166.353 da inizio pandemia, mentre il totale dei tamponi eseguiti è stato di 1.708.880 tamponi effettuati.

Oggi sono 1.840 i positivi con sintomi Covid ricoverati, con 76 pazienti in meno rispetto a ieri. Diciotto in meno i pazienti ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 137.

Diminuisce il numero delle persone attualmente positive, cioè detratti i guariti e i deceduti, che oggi sono 100.295, calando di 948 unità. Cala anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 98.318, con un decremento di 466 unità.









I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Giovedì 26 novembre – 13,11% – 2.924 contagiati

Venerdì 27 novembre – 12,40% – 2.729 contagiati

Sabato 28 novembre – 10,60% – 2.022 contagiati

Domenica 29 novembre – 11,38% – 1.626 contagiati

Lunedì 30 novembre – 12.04% – 1.113 contagiati

Martedì 1 dicembre – 9,32% – 1.842 contagiati

Mercoledì 2 dicembre – 9.28% – 2.295 contagiati

Giovedì 3 dicembre – 8,81% – 1.651 contagiati

Venerdì 4 dicembre – 8,16% – 1.521 contagiati

Sabato 5 dicembre – 8,03% – 1.552 contagiati

Domenica 6 dicembre – 8,59% – 1.060 contagiati

Questi i dati del contagio provincia per provincia: – Provincia di Napoli : 103.092 (+390)

– Provincia di Salerno : 21.294 (+250)

– Provincia di Avellino : 7.764 (+60)

– Provincia di Caserta : 30.870 (+254)

– Provincia di Benevento : 3.194 (+25) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati.





Il contagio in Italia

Sono 13.720 i positivi al test sul coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Protezione civile. Le vittime sono 528

Sono 111.217 i test per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, in calo di oltre 52 mila rispetto a ieri, secondo i dati del ministero della Salute. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 12,3%, in aumento per il secondo giorno consecutivo, oggi dello 0,8%.

Sono 144 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute: Il saldo giornaliero è di -72 unità , portando il totale delle persone in rianimazione a 3.382. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 133 più di ieri, per un totale di 30.524 pazienti.

La regione con più casi è il Veneto (+2.550), seguita da Emilia Romagna (+1.891), Lombardia (+1.562), Lazio (+1.372) e Campania (1.060)







Il 39,9% dei decessi verificatisi per Covid in Italia dall’inizio della pandemia, è avvenuto in Lombardia, ovvero 22.252. A livello nazionale, l’età media dei deceduti è 80 anni mentre solo l’1,2%, ovvero 657, era under 50 e il 97% aveva malattie precedenti. E’ quanto mostra il report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a Sars-CoV-2 in Italia, basato sui dati aggiornati al 2 dicembre e che descrive le caratteristiche di 55.824 pazienti. La seconda regione per numero di decessi è l’Emilia Romagna con 5.805 (10,4% del totale), seguita da Piemonte 5556 (10%), Veneto 3899 (7%), Lazio 2525 (4,5%) e Liguria 2419 (4,3%).