Al via i lavori per la rete fognaria in via Molinelle: da mercoledì ridotta la carreggiata. Da mercoledì 9 dicembre partono i lavori per la realizzazione della rete fognaria. La prima area interessata dagli scavi sarà via Molinelle nel tratto compreso tra l’incrocio con via Ripuaria fino alla ditta Verdoliva. Per dare spazio al cantiere, la carreggiata sarà ridotta ad un solo senso di marcia alternato.





I lavori di vitale importanza anche per la prevenzione degli allagamenti, interesseranno via Molinelle per circa un mese. “Abbiamo cercato di ridurre al minimo i disagi alla popolazione disponendo il senso di marcia alternato – commenta il primo cittadino – Invito tutti alla collaborazione. A fronte di qualche giorno di disagio, riusciremo nel breve termine, a realizzare un servizio di straordinaria importanza per tutti i residenti del quartiere. Un’opera attesa da decenni”.