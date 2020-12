Grazie alla personale iniziativa di due imprenditori, di una piccola azienda del vesuviano, è partita la campagna di sensibilizzazione alla solidarietà in prossimità delle feste natalizie. In collaborazione con la protezione civile locale “Cobra 2” e il sostegno morale del comune di Somma Vesuviana, domenica 6 dicembre sono stati distribuiti alberi e addobbi a molte delle famiglie disagiate della cittadina vesuviana.





Pasquale Galiero e Tiziana Volpe titolari della “Timar srl” azienda che opera da più di un trentennio sul territorio, si sono impegnati per dare il loro personale sostegno in questo momento economico difficile dove l’emergenza sanitaria in atto ha creato nuovi poveri e molte famiglie sono state ridotte in uno stato di quasi povertà.





“L’incertezza per il futuro e le restrizioni preventive dettate dai vari dpcm – dichiara Pasquale Galiero – hanno reso malinconico questo Natale 2020, per cui ci è venuta l’idea di donare i nostri addobbi e gli alberi di Natale. Il nostro – aggiunge – è un messaggio di speranza per chi ha smesso di credere nel futuro, soprattutto l’intento è quello di donare un sorriso soprattutto ai bambini per i quali il Natale è un momento magic”.





“E’ importante – dichiara Tiziana Volpe – riuscire a sensibilizzare anche altre aziende e imprese che con la loro generosità potranno sostenere iniziative del genere a sostegno delle frange più deboli. Con noi – conclude – parte la campagna dona un sorriso e siamo certi che non saremo i soli ad essere al fianco dei più sfortunati”.

Cinzia Porcaro