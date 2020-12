I dati comunicati dall’ASL fanno registrare ad Ercolano altri 19 nuovi positivi al Covid nella giornata di lunedì 7 dicembre. Su un totale di 8.840 tamponi effettuati sui cittadini di Ercolano dal 1° ottobre, i positivi attualmente sono 687, due in meno rispetto ai dati di venerdì scorso.

Nella stessa giornata risultano guariti 21 cittadini ercolanesi, il numero di guariti sale così a 1.019 in totale.





“Vi ricordo che la nostra regione è entrata in zona arancione. Rimane il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino che impedisce qualsiasi spostamento che non sia per lavoro, salute o necessità”. Ha ricordato il sindaco Ciro Buonajuto che ha poi sottolineato anche le altre limitazioni imposte alla Campania arancione: proibiti gli spostamenti fuori dalla Regione o dal proprio Comune, se non per le stesse esigenze dichiarate con il modulo di autocertificazione. Da domenica è poi possibile circolare all’interno del proprio Comune senza autocertificazione, mentre in zona rossa non era concesso.







Restano chiusi bar e ristoranti, che potranno lavorare solo con il servizio di asporto (fino alle 22.00) e di consegna a domicilio.

Riaprono i negozi e le attività commerciali. I centri commerciali, come accade del resto in zona gialla, resteranno chiusi nei giorni festivi e prefestivi, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, alimentari, tabaccherie ed edicole che si trovano al loro interno.

Resta l’obbligo del distanziamento sociale, di evitare assembramenti e di indossare la mascherina.