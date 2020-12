Un Natale particolare, un natale unico e difficile sotto molti punti di vista, ma pur sempre Natale. E’ questo forse l’assunto che ha spinto il Comune di Castellammare a non rinunciare del tutto a vestirsi con le luci del Natale. Nulla di eccessivo, sfarzoso e costoso, ma non poteva e non doveva mancare il segno delle feste con l’albero di Natale in villa comunale; la Cassa Armonica, simbolo di Castellammare, addobbata ed illuminata da una cascata di luci che la portano e conducono tutti per qualche istante in un mondo fiabesco e infine, assolutamente non poteva mancare, un semplice simbolo in tutti i quartieri.







“Un segno di speranza, soprattutto per i bambini, in questa fase così delicata”, si legge sulla pagina social del primo cittadino Stabiese.

Un Natale sobrio che rappresenta anche un risparmio non indifferente per il comune stabiese. Ma non saranno soldi che resteranno nelle casse comunali, ma sono destinati sd essere utilizzati per fini sociali, per aiutare e sostenere le famiglie più fragili a causa del Covid. Un ulteriore supporto, unitamente alle numerose iniziative che l’amministrazione ha già messo in campo, per tutte le persone che oggi si trovano in condizioni di difficoltà.

“Castellammare ha bisogno di luce”, ha concluso il sindaco Cimmino nell’augurare “Buone festività natalizie a tutti”.