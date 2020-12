Come in tanti comuni della Campania anche a Boscotrecase le scuole resteranno chiuse fino a dopo le festività natalizie.

Con una nota stampa il primo cittadino boschese, Pietro Carotenuto, ha comunicato di aver firmato, martedì 8 dicembre, l’ordinanza n.65 disponendo la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole cittadine.





“Considerato che il calendario scolastico regionale prevede la chiusura delle scuole dal 23 dicembre al 6 gennaio per le feste natalizie, visto che ad oggi, la situazione epidemiologica nel territorio del comune di Boscotrecase, nonostante i numeri dei positivi in diminuzione, non è ancora tale da garantire un rientro in presenza in piena sicurezza, al fine di contemperare l’interesse primario della tutela della salute con il diritto allo studio secondo i canoni ordinari è disposta la sospensione, da mercoledì 9 dicembre 2020 a sabato 9 gennaio 2021, delle attività didattiche in presenza, dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché dell’attività didattica in presenza delle prime e seconde classi della scuola primaria, relativamente all’Istituto Comprensivo Prisco e alla scuola paritaria Il sole”.

Si tornerà pertanto nei banchi di scuola lunedì 11 gennaio 2021.