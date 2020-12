“Nessun Escluso”, è un Associazione a scopo solidale che nasce a Capri e si prefigge come obiettivo di essere “serbatoio” benefico dell’isola. Grazie all’impegno di un generoso donatore l’Associazione ha dato inizio alle aste solidali, sulla sua pagina Facebook. Chi partecipa alle aste potrà acquistare materiale sportivo indossato da grandi campioni del calcio, nella prima giornata d’asta gli appassionati si contenderanno i pantaloncini indossati in allenamento da Dries Mertens.







Nella seconda giornata d’asta solidale invece sarà messa in palio una t-shirt di allenamento indossata da Lorenzo Insigne. Il fine che i soci si prefiggono è quello di aiutare tanta gente in questo difficile momento di pandemia. Il ricavato sarà utilizzato interamente a scopo benefico rivolto ad acquistare giocattoli e prodotti di prima necessità per bambini e famiglie in difficoltà.







Questa “costola” calcistico-solidale si affianca a quella canonica. Nessuno escluso da un anno circa cerca di donare un sorriso a chi lo ha perso travolto dalla pandemia.