Da martedì 8 e fino a sabato 12 dicembre alle 17,00 a Portici sarà possibile presentare la domanda per il cosiddetto buono spesa. Bisognerà scaricare lo schema di domanda dal sito istituzionale dell’Ente comunale (www.comune.portici.na.it) e compilare l’autocertificazione del possesso dei requisiti per accedere al beneficio.





“In questi mesi grazie ad uno straordinario lavoro dei Servizi Sociali, dei Consiglieri Comunali di Maggioranza con il loro voto ai provvedimenti in Consiglio Comunale, alla Giunta ed ai Dipendenti Comunali tutti siamo riusciti a garantire risorse finanziare per sostenere famiglie in difficoltà e servizi alle persone con fragilità”. Così in un post facebook il primo cittadino di Portici, Enzo Cuomo, che ha poi aggiunto l’elenco di tutti i provvedimenti presi dall’amministrazione per fronteggiare l’emergenza Covid e non solo:

Assegni di cura: 63 beneficiari (26 disabili gravi; 37 disabili gravissimi) con una nuova previsione:75 beneficiari (40 disabili gravissimi; 35 disabili gravi)

Trasporto disabili – Contributo I semestre 2020 -19 utenti

Assistenza Domiciliare Integrata: 38 beneficiari (26 anziani; 12 disabili)

Home Care Premium: 50 beneficiari

Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD): 155 beneficiari (100 anziani – 53 disabili)

Campo Estivi gratuiti per Ragazzi : 66 ragazzi (37 centro sportivo; 29 TMA)

Voucher Nido per famiglie :50 nuclei beneficiari

Banco Alimentare: 230 nuclei familiari che ogni mese ricevono un sostegno alimentare

Assistenza Scolastica Specialistica: 98 beneficiari (in attivazione)

Tirocini inclusione sociale: 50 beneficiari tra i percettori di reddito di cittadinanza.

Buoni Spesa: 600 nuclei familiari beneficiari tra aprile e luglio.

Bonus Fitti Regione Campania: 614 beneficiari tra fascia A e fascia B

Bonus Fitti Emergenza Covid: 196 beneficiari

Bonus Disabili in carico all’ambito: 130 beneficiari

Bonus Disabili – Avviso Pubblico: 359 beneficiari ( 270 finanziati dalla Regione + 89 erogati dal Comune).







“Tutto ciò – ha aggiunto Cuomo – non ci ha impedito di installare anche quest’anno luminarie natalizie di grande pregio e qualità nelle strade e nelle piazze della Città”.

Poi il sindaco spiega come sia stato possibile realizzare tutto quanto: “Lo abbiamo fatto grazie ad una programmazione avviata nel 2017 che prevede i costi delle luminarie nell’ambito di un accordo contrattuale con la ditta che si occupa delle manutenzioni della pubblica illuminazione e degli impianti elettrici del Comune di Portici”.

Anche quest’anno, quindi, gli operai della ditta ITA, sfidando anche il maltempo e il Covid, sono stati impegnati per allestire a Portici luminarie natalizie che potranno almeno in parte restituire a tutti i cittadini quello spirito natalizio fortemente limitato dalla maledetta epidemia di coronavirus.