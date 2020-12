Ancora stabile la percentuale contagiati in Campania. Lieve flessione dei nuovi positivi

Ancora preoccupante il numero dei decessi. Oggi in Campania 58 vittime: 29 deceduti nelle ultime 48 ore e 29 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Sempre stabile l’andamento epidemico in Campania. E se i dati non peggiorano, se non si innalza la curva dei contagi, purtroppo, allo stesso tempo, da diversi giorni continua a restare stabile la percentuale dei contagi.

Oggi, nel report che fa riferimento alla giornata di ieri mercoledì 9 dicembre, i nuovi contagiati risultano essere 1.198, ieri erano 1.361, mentre due giorni fa ne erano stati registrati 1.080.

Il numero di tamponi processati resta in linea con quelli delle ultime giornate: oggi 14.106 i test analizzati, ieri erano 15.872, mentre due giorni fa erano stati 12.360.









Scende, di meno di un decimo il rapporto tra positivi riscontrati e tamponi lavorati, che oggi arriva a 8,49%, ieri era a 8,57%.

Dei nuovi positivi, 1.099 sono le persone che non mostrano alcun sintomo causato dal virus, mentre 99 mostrano i classici sintomi che riconducono al Covid19.







Nel report degli ultimi 10 giorni si registrano 14.673 persone positive, su 165.059 tamponi analizzati.

Calano ancora lievemente i tamponi lavorati, e calano anche i positivi. La percentuale tra i tamponi processati e i positivi riscontrati, diminuisce ancora un po’ e si allinea ai dati giornalieri, ieri era al 9,13%.





Ancora preoccupante, poichè in aumento, il numero dei decessi. Oggi in Campania 58 vittime: 29 deceduti nelle ultime 48 ore e 29 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Con questi dati le vittime campane giungono a 2.165. Giungono a 1.735 le vittime comunicate dall’Unità di Crisi a partire dal primo ottobre.

Sono ancora tante le persone che si sono lasciati alle spalle il coronavirus, sono 2.189 i guariti registrati nella giornata di ieri. Il totale dei guariti sale a 71.662 da inizio crisi epidemica.





Nelle ultime ore calano ancora i ricoveri negli ospedali campani, dopo il lieve aumento di ieri. In Terapia intensiva diminuiscono i posti disponibili che sono oggi nuovamente 516; anche per i ricoveri ordinari Covid la disponibilità di posti letto sale, e ora sono 1.371 nei diversi presìdi ospedalieri di Napoli e della Campania.

La percentuale di saturazione dei posti letto in terapia intensiva resta sempre sulle stesse percentuali, oggi si ferma al 21.34%.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 169.992 da inizio pandemia, mentre il totale dei tamponi eseguiti è stato di 1.751.218 tamponi effettuati.

Scendono nuovamente i positivi con sintomi Covid ricoverati, oggi sono 1.789, sono 109 in meno rispetto a ieri. Due in più i pazienti ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 140.

Diminuisce, grazie all’elevato numero di guariti, il numero delle persone attualmente positive, che oggi sono 96.165, calando di 1.048 unità. Cala anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 94.236, con un decremento di 987 unità.









I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Lunedì 30 novembre – 12.04% – 1.113 contagiati

Martedì 1 dicembre – 9,32% – 1.842 contagiati

Mercoledì 2 dicembre – 9.28% – 2.295 contagiati

Giovedì 3 dicembre – 8,81% – 1.651 contagiati

Venerdì 4 dicembre – 8,16% – 1.521 contagiati

Sabato 5 dicembre – 8,03% – 1.552 contagiati

Domenica 6 dicembre – 8,59% – 1.060 contagiati

Lunedì 7 dicembre – 8,73% – 1.080 contagiati

Martedì 8 dicembre – 8,57% – 1.361 contagiati

Mercoledì 9 dicembre – 8,49% – 1.198 contagiati

Questi i dati del contagio provincia per provincia: – Provincia di Napoli : 104.786 (+634)

– Provincia di Salerno : 21.822 (+363)

– Provincia di Avellino : 7.919 (+62)

– Provincia di Caserta : 31.499 (+174)

– Provincia di Benevento : 3.949 (+155) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati.





Il contagio in Italia

Sono 16.999 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Italia secondo il bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri morti 887 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 171.586 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.291, con un calo di 29 unità.

Le tre regioni con il maggior numero di contagi rilevati sono Veneto, Lombardia e Lazio rispettivamente con 4.197, 2.093 e 1.488 positivi.

Sono 30.099 i guariti e i dimessi nelle ultime 24 ore per il Covid. Dall’inizio della pandemia sono oltre un milione (1.027.994) le persone che hanno superato il coronavirus. Gli attuali positivi sono diminuiti di 13.988 persone, scendendo sotto quota 700.000.

Il tasso positivi-tamponi scende da 10,77% al 9,9% di oggi. Sull’alto numero dei decessi (887 oggi contro i 499 di ieri) potrebbe pesare il ritardo delle notifiche. Continua la riduzione dei ricoveri: quelli ordinari sono 565 in meno (ieri -428), per un totale che scende a 29.088, mentre le terapie intensive perdono altre 29 unità (ieri -25), con 251 nuovi ingressi, e sono 3.291 in tutto.