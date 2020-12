Buoni spesa alle famiglie in difficoltà, al via il bando del Comune di Pompei. Le richieste devono essere presentate esclusivamente on line compilando il form all’indirizzo https://bit.ly/3nb1KWA entro e non oltre le ore 18:30 del 16 dicembre 2020. È possibile richiedere supporto al numero 081.19721364 .

Le famiglie beneficiarie del bonus potranno usufruirne (nei negozi accreditati) dal momento dell’erogazione fino al 16 febbraio 2021.







Visto che la situazione emergenziale si è protratta per l’intero anno, determinando una crescente impossibilità, per alcune famiglie di reperire le risorse necessarie per provvedere ad acquistare i generi alimentari e di prima necessità, l’Amministrazione Comunale ha provveduto a pubblicare un bando per poter utilizzare dei buoni spesa “una tantum”, finalizzati all’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, da utilizzare esclusivamente negli esercizi commerciali e nelle farmacie che hanno aderito all’iniziativa, il cui elenco è consultabile sul sito del Comune. Possono presentare domanda, i nuclei familiari residenti nel Comune di Pompei con precedenza ai non assegnatari di altri tipo di sostegno e che rispondono ad una delle condizioni elencante nel bando https://bit.ly/2VYzfiU

Al termine della graduatoria, le istanze verranno inviate alla Guardia di Finanza per i relativi controlli sulle dichiarazioni rese. Le false dichiarazioni saranno perseguite in sede civile e penale con l’aggravante di essere state commesse in un momento di emergenza sanitaria.

Il valore del buono spesa sarà commisurato al numero dei componenti del nucleo familiare e determinato in un importo una tantum, così come segue:

Nuclei familiari con n. 5 o più componenti Euro 500,00

Nuclei familiari con n. 4 componenti Euro 400,00

Nuclei familiari con n. 3 componenti Euro 300,00

Nuclei familiari con n. 2 componenti Euro 200,00

Nuclei familiari con n. 1 componente Euro 100,00

Il componente (solo uno per famiglia) che intende far domanda per i buoni spesa per il proprio nucleo familiare, deve presentare domanda ESCLUSIVAMENTE attraverso la compilazione del format di domanda on-line, sul sito del Comune di Pompei all’indirizzo https://bit.ly/3nb1KWA

È possibile chiedere un supporto tecnico per la compilazione al numero 081.19721364 tutti i giorni compreso i festivi dalle ore 08:30 alle 13:30 e dalle ore 14:30 alle 18:30.







Non sono previste altre modalità, considerata la diffusione epidemica del virus Covid-19.

È possibile presentare la domanda entro e non oltre le ore 18:30 del 16/12/2020.

Valutate le istanze e composta l’eventuale graduatoria, l’importo sarà caricato in tempi celeri sulla tessera sanitaria/C.F. del richiedente. In caso di assenza e problematiche relative al possesso della tessera sanitaria, il beneficiario riceverà il buono in formato digitale all’indirizzo mail o al numero WhatsApp indicato in domanda. I buoni saranno utilizzabili dal momento dell’erogazione e fino al 16.02.2021.

Una scadenza che potrà essere prorogata in base all’evoluzione dell’emergenza ed alle risorse finanziarie disponibili. I nuclei familiari beneficiari dei buoni spesa possono spenderli presso gli esercizi commerciali e farmacie che hanno aderito all’iniziativa ed inseriti in apposito elenco pubblicato sul sito del Comune, presentando tessera sanitaria e di identità.