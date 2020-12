Missione compiuta per il Napoli. Gli azzurri si qualificano ai sedicedimi di finale di Europa League e chiudono il gruppo F al primo posto. Allo stadio Maradona il match con la Real Sociedad finisce 1-1, grazie alle reti di Zielinski nel primo tempo e di Willian José nel recupero finale. Il pareggio permette a tutte e due le squadre di staccare il pass per il prossimo turno. L’AZ Alkmaar infatti cade incredibilmente in casa del Rijeka e deve accettare la cocente eliminazione.







Al Napoli bastava il pareggio per essere sicuro di essere tra le prime due del raggruppamento e Gattuso ha impostato proprio una gara di contenimento, condizionata anche dall’inizio a spron battuto degli spagnoli. La Real Sociedad ha giocato infatti a viso aperto dal primo minuto e ha costretto il Napoli a una prestazione di rimessa. Il bel gol di Zielinski ha poi messo in cassaforte la classifica e dato ancora di più modo al Napoli di addormentare la partita.







Non è stata quindi un grande match quello disputato da Insigne e compagni, ma in fin dei conti stasera contava maggiormente portare a casa il risultato per non rischiare di rimanere beffati e salutare anzitempo l’Europa in questa stagione. Buona soprattutto la prova della difesa, che ha ben tamponato le sortite avversarie, con Koulibaly sugli scudi.

Non particolarmente brillanti gli attaccanti dal punto di vista offensivo, ma gli stessi hanno fatto un gran lavoro di generosità e sofferenza, mantenendo la squadra corta e compatta e tentando le ripartenze per colpire la Real in contropiede. Sono stati di fatti diversi gli scatti di Lozano che hanno messo in seria difficoltà la difesa spagnola (emblematico il fallo da ultimo uomo non rilevato dall’arbitro nella prima frazione).







La fase a gironi di Europa League è quindi in archivio. Le sfide europee per il Napoli torneranno a febbraio, quando ci saranno i sedicedimi di finale. L’avversaria dei partenopei la scopriremo lunedì 14, quando a Nyon saranno sorteggiati gli accoppiamenti, e con la prima piazza conquistata saranno evitate le prime classificate dei gironi e le migliori terze in arrivo dalla Champions League (Manchester United, Club Brugge, Ajax e Shakhtar).

Salvatore Emmanuele Palumbo