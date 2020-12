Pompei Sociale nasce con lo scopo di sviluppare idee per mettere in campo iniziative sociali, culturali e artistiche, che includono e accolgono chiunque sia interessato a prenderne parte. Ci identifichiamo come associazione no profit. Le nostre parole chiave: condivisione e collaborazione.

Il nostro obiettivo? Quello di dare un volto alla nostra città, dove ogni singola persona potrà rendersi disponibile e diventare indispensabile nonché parte attiva della vita cittadina, che senza la collettività non può esistere. Pompei è una città che ha fatto la storia: la storia non deve finire. La storia è fatta di persone, di eventi, di ideali che muovono la gente. Tutti noi abbiamo bisogno di uno scopo per vivere e lo scopo molto spesso lo si deve condividere.







Chi siamo se non abbiamo la possibilità di esprimerci, di portare il nostro contributo, di avere un mezzo che ci consenta di disegnare il mondo come ce lo immaginiamo e come lo desideriamo? Noi non siamo puntini sospesi in uno spazio che ci dimentica, non siamo sassolini fastidiosi in una scarpa. Noi quei sassolini li lanciamo per far sentire un po’ di rumore, una musica che possa suonare nelle menti delle persone, che solo così si accendono. Siamo parte attiva e determinante della nostra vita.

Insieme possiamo crescere, costruire concretamente qualcosa che ora possa animarci, ora possa farci sentire parte di un progetto, ora possa essere costruttiva. Insomma non ci rimane che partire. Chiunque voglia unirsi a noi dovrà soltanto farcelo sapere. Inoltre tutti sarete adeguatamente informati riguardo alle nostre iniziative ed eventi. Speriamo di poter diventare lo sfondo di una Pompei innovativa e costantemente attiva.

Fiduciosi del vostro sostegno, a cura di Pompei sociale.







Qui di seguito la nostra prima iniziativa:

per il Natale 2020 abbiamo scelto di collaborare con Trame Africane. In un periodo difficile come questo, fare un atto di carità, attraverso quella che chiameremo “la doppia beneficenza” , a noi sembra un bel modo per onorare le feste: se acquistate un pacco da Trame Africane, aiutate una famiglia locale, che ha bisogno di cibo, e, al tempo stesso, la popolazione del Kenya, che Trame da anni sostiene con risultati sorprendenti. Infatti il ricavato delle vendite è destinato interamente al progetto Machaka, mentre il pacco, che contiene beni di prima necessità, va alle famiglie bisognose del nostro Paese. Potrete affidare a noi il compito di provvedere alla consegna del pacco acquistato o scegliere di occuparvene voi stessi.

Gli interessati possono trovarci su Instagram (Pompei Sociale) e contattarci in privato. Saremo lieti di sostenere la tua scelta.