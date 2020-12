La giunta comunale di Sorrento ha deliberato, nella seduta di oggi , la nuova disciplina per le aree di sosta su strada. Viene prorogato fino al 31 gennaio 2021 il rinnovo gratuito degli abbonamenti nelle aree delimitate dalle cosiddette “strisce gialle”, mentre continuerà a tariffa agevolata la sosta sulle “strisce blu”. Per la sosta breve, pari ad un massimo di 30 minuti, il ticket è fissato in 0,50 euro, mentre per la sosta oraria in 1 euro per ogni ora.