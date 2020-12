I numeri parlano di più tamponi, più nuovi contagiati e qualche paziente in più nelle terapie intensive e nei reparti Covid ordinati, ma il dato che più conta, quello assolutamente positivo, è il calo di un punto della percentuale tra i tamponi effettuati e i positivi riscontrati.

Oggi, nel report che fa riferimento alla giornata di ieri giovedì 10 dicembre, i nuovi contagiati risultano essere 1.340, ieri erano 1.198.

Il numero di tamponi processati sale in maniera sostanziosa e oggi sono riportati 18.023 test analizzati, ieri erano stati circa quattromila in meno, 14.106.









Scende, come dicevamo, di oltre un punto il rapporto tra positivi riscontrati e tamponi lavorati, che oggi si ferma a 7,43%, ieri era a 8,49%.

Nel nuovo bollettino si evidenziano 1.253 persone che non mostrano alcun sintomo causato dal virus, mentre 87, dei nuovi contagiati, mostrano i classici sintomi che riconducono al Covid19.







Nel report degli ultimi 10 giorni si registrano 14.900 persone positive, su 173.841 tamponi analizzati.

Salgono, in questo mini report ristretto all’ultimissimo periodo, sia i positivi che i tamponi effettuati. La percentuale tra i tamponi processati e i positivi riscontrati, diminuisce ancora un po’ e si allinea ai dati giornalieri, ieri era al 8,89%.





Ancora un numero troppo elevato di decessi registrati. Oggi in Campania sono riportate 63 vittime: 17 deceduti nelle ultime 48 ore e 46 deceduti in precedenza ma registrati ieri​. Con questi dati le vittime campane giungono a 2.228. Giungono a 1.798 le vittime comunicate dall’Unità di Crisi a partire dal primo ottobre.

Sono fortunatamente ancora tante le persone che hanno vinto il coronavirus, e oggi sfiorano le tremila unità. Sono infatti 2.962 i guariti registrati nella giornata del 10 dicembre. Il totale dei guariti sale a 74.624 da inizio crisi epidemica.





Nelle ultime ore si registra una frenata e una lieve inversione di marcia relativamente ai ricoveri negli ospedali campani. In Terapia intensiva diminuiscono i posti disponibili che sono oggi 512; anche per i ricoveri ordinari Covid la disponibilità di posti letto cala lievemente e ora sono 1.332 nei diversi presìdi ospedalieri di Napoli e della Campania.

La percentuale di saturazione dei posti letto in terapia intensiva segna un lievissimo aumento e oggi si ferma al 21.95%.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 171.332 da inizio pandemia, mentre il totale dei tamponi eseguiti è stato di 1.769.241 tamponi effettuati.

Salgono nuovamente, anche se di pochissimo, i positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani, oggi sono 1.828, 39 in più rispetto a ieri. Ancora quattro in più i pazienti ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 144.

Diminuisce, grazie all’elevato numero di guariti, il numero delle persone attualmente positive, che oggi sono 94.480, calando di 1.685 unità. Cala anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 94.236, con un decremento di 1.728 unità.









I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Martedì 1 dicembre – 9,32% – 1.842 contagiati

Mercoledì 2 dicembre – 9.28% – 2.295 contagiati

Giovedì 3 dicembre – 8,81% – 1.651 contagiati

Venerdì 4 dicembre – 8,16% – 1.521 contagiati

Sabato 5 dicembre – 8,03% – 1.552 contagiati

Domenica 6 dicembre – 8,59% – 1.060 contagiati

Lunedì 7 dicembre – 8,73% – 1.080 contagiati

Martedì 8 dicembre – 8,57% – 1.361 contagiati

Mercoledì 9 dicembre – 8,49% – 1.198 contagiati

Giovedì 10 dicembre – 7,43% – 1.340 contagiati

Questi i dati del contagio provincia per provincia: – Provincia di Napoli : 105.378 (+592)

– Provincia di Salerno : 22.022 (+200)

– Provincia di Avellino : 7.974 (+55)

– Provincia di Caserta : 31.816 (+317)

– Provincia di Benevento : 4.079 (+130) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati. Sul piano territoriale si conferma una diffusione omogenea del virus nelle cinque 5 province campane. Napoli e Caserta sono quelle a maggior incremento, ma restano attive anche Salerno, Avellino e Benevento, per effetto dei casi nuovi e di quelli noti ma solo ora confermati. Intanto il governatore della Campania ha stabilito da oggi controlli a campione con test e tampono nelle stazioni ferroviarie e presso l’aeroporto di Capodichino





Il contagio in Italia

Sono 18.727 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Italia secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute.

Da ieri sono stati registrati altri 761 morti che portano il totale a 63.387 dall’inizio dell’emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 190.416 tamponi.

Il tasso di positività si aggira attorno al 9,8%. Sono 3.265 i ricoverati in terapia intensiva (-26 da ieri), 1.052.163 i guariti (+24.169) e 690.323 gli attualmente positivi (-6.204).