Prorogata la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al prossimo 5 gennaio 2021 nel Comune di Castellammare di Stabia. Questo è quanto messo agli atti poche ore fa dal sindaco Gaetano Cimmino nella sua ultima ordinanza.







Gli studenti non faranno rientro in aula il 14 dicembre, come è stato indicato nella precedente provvedimento. L’amministrazione comunale ha deciso di disporre l’interruzione delle attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili. Lo svolgimento in presenza destinato a loro è consentito previa valutazione, da parte dell’istituto scolastico coinvolto, dell’adeguatezza o meno delle condizioni del contesto. Così il primo cittadino Cimmino ha motivato la scelta presa: “Il numero dei contagi è in calo, ma resta ancora preoccupante. E non mi stancherò mai di evidenziare che la tutela della salute rappresenta la mia assoluta priorità – ed ha concluso – Ora è opportuno seguire la linea della cautela, della prudenza e della sicurezza, in questa fase così delicata per la situazione epidemiologica sui nostri territori”.







Gli ultimi report, diramati dalla Regione Campania e dall’Asl Na 3, hanno riportato dati che hanno finalmente evidenziato un miglioramento della situazione contagio da Covid-19 nella città delle acque. Il numero giornaliero dei cittadini risultati positivi ha iniziato ad essere più contenuto e, finalmente, è stato superato da quello degli stabiesi guariti. L’amministrazione Cimmino, nonostante il lieve abbassamento della curva epidemiologica, ha ritenuto non opportuno far ritornare i vari studenti tra i banchi di scuola e di disporre degli atti a tutela della loro salute. Per tale motivo, quest’ultimi, termineranno quest’anno scolastico ostico e insolito con l’ormai consueto sistema di didattica a distanza.

