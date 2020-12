Primo atto del campionato della serie A della Raffa, che vedrà protagoniste anche due compagini campane: l’Enrico Millo di Baronissi (SA) e la neopromossa Kennedy di Piazzolla di Nola (NA). In via telematica, infatti, è stato effettuato il sorteggio dei due gironi. In collegamento, i presidenti e i dirigenti delle società partecipanti al massimo torneo nazionale.





Per la Federbocce, presenti i vice-presidenti Moreno Rosati e Roberto Favre, i consiglieri federali Vincenzo Santucci (che ha effettuato il sorteggio), Maurizio Andreoli e Sergio Ripamonti.

Collegato, nella postazione dell’estrazione delle squadre, il Segretario Generale Riccardo Milana.

Il presidente federale Marco Giunio De Sanctis ha dato il via alle procedure con il saluto ai sedici club, che dal 16 gennaio 2021 daranno vita al campionato, durante il quale la sfida sarà ai campioni uscenti della Boville Marino.





“Ci troviamo in una situazione particolare – ha sottolineato il presidente De Sanctis – Come dimostra questo sorteggio con un collegamento telematico, caratterizzato sempre dalla massima trasparenza”.

“Stiamo facendo di tutto per riprendere l’attività sportiva – le parole del presidente federale – Purtroppo, in questo periodo, abbiamo dovuto subire un ridimensionamento, che non condivido, ma che dobbiamo rispettare. Rispetto al DPCM di novembre, dopo il quale siamo riusciti a dare un’interpretazione estensiva all’attività di preminente interesse nazionale, alla stregua di altre discipline sportive, a seguito del Decreto del 3 dicembre c’è stata, soprattutto da parte del Coni, una netta restrizione. La Federbocce, comunque, è riuscita a far rientrare nell’accezione di ‘attività di preminente interesse nazionale’, oltre alle gare nazionali, riservate alla categoria A, anche i campionati di società di A e A2 di tutte le specialità”.

“Speriamo che a gennaio potremo riprendere, quantomeno, l’intera attività ufficiale – ha proseguito De Sanctis – L’importante è restare compatti, perché tutto il movimento boccistico ha un obiettivo: uscire da questa drammatica situazione e poter riprendere l’attività agonistico-sportiva sia dell’Alto Livello sia dello Sport per tutti”.







I due raggruppamenti della Serie A Raffa, stagione 2021

Girone 1: Moscianese (TE), Enrico Millo (SA), Giorgione 3 Villese (TV), Montesanto (MC), Caccialanza (MI), Vigasio Villafranca (VR), NCDA Capitino (FR), Kennedy (NA).

Girone 2: Boville (RM), APER (PG), Montegridolfo (RN), Rubierese (RE), Cagliari (CA), Fontespina (MC), OIKOS Fossombrone (PU), Possaccio (VB).