Sarà una sfida sulla carta abbordabile, ma da non prendere sottogamba, quella che attende il Napoli in questa undicesima giornata di campionato. Gli azzurri domani alle 15 allo stadio Maradona se la vedranno con la Sampdoria di Claudio Ranieri e dell’ex Fabio Quagliarella.

Si cerca la terza vittoria consecutiva in Serie A, dopo il doppio 4-0 inflitto a Roma e Crotone, per mantenere almeno il secondo posto o anche, se i risultati dagli altri campi saranno favorevoli, accorciare sulle milanesi che occupano al momento le prime due piazze della classifica.







Con i tanti impegni ravvicinati, Gattuso potrebbe valutare l’ipotesi di applicare un certo turnover per la formazione titolare. La partita decisiva di Europa League di giovedì non ha permesso di attuare molti cambi all’undici iniziale e in più mercoledì si giocherà il primo turno infrasettimanale del campionato, con l’Inter come avversaria. Ecco il motivo del probabile riposo che sarà concesso a qualche elemento.







La porta dovrebbe essere difesa da Meret, che prenderà il posto di Ospina. Tra i quattro della retroguardia si rivedrà Manolas, tenuto fuori in coppa, che tornerà ad affiancare Koulibaly, mentre Di Lorenzo e Mario Rui agiranno sulle fasce. Non del tutto da escludere il possibile impiego di Hysaj in luogo di uno dei due terzini, ma l’italiano e il portoghese appaiono favoriti. In mediana potrebbe esserci un turno di riposo pe Bakayoko: la coppia di centrocampo sarà iformata da Fabian Ruiz e Demme. Sulla trequarti tirerà il fiato Zielinski, con Elmas che svolgerà i compiti del polacco di appoggio alla punta e aiuto al centrocampo. Ai lati del nordmacedone Insigne sulla sinistra e Politano, preferito a Lozano, sulla destra. In avanti Petagna sostituirà Mertens, che siederà inizialmente in panchina. Ancora out Osimhen: la speranza è di ritrovarlo almeno per la panchina nel match di mercoledì con l’Inter.







La Samp, reduce dalla positiva ma infruttuosa gara contro il Milan, arriva a Napoli con uno schieramento improntato più al tentativo di non subire che di fare male alla difesa partenopea, e queste sono proprio il tipo di squadre contro cui gli uomini di Gattuso vanno più in difficoltà. 4-4-1-1 per Ranieri, con Yoshida e Tonelli (altro ex della sfida) al centro della difesa, Adrien Silva e Thorsby al centro del campo, con Verre a supporto di Quagliarella, abituato a ferire la squadra di cui è sempre stato tifoso e in cui ha militato dieci anni fa.

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli​(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Elmas, Insigne; Petagna. All. Gattuso

Sampdoria​(4-4-1-1): Audero; Ferrari, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Verre; Quagliarella. All. Ranieri

Salvatore Emmanuele Palumbo