Il Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Sandro Aabte, il cartellino di Vincenzo Amirante, cresciuto nelle giovanili dell’ex Napoli Calcio a 5, è stato con il club irpino ed una breve parentesi ad inizio stagione nel Signor Presito Cmb.





Giovane talento del nostro futsal, è nato il 30 dicembre 2002, ha esordito in serie A a 16 anni, già convocato nella nazionale Under 19 di Carmine Tarantino.

Felice del suo arrivo in azzurro: “Mi fa veramente piacere poter giocare nuovamente nella mia città. Devo ancora crescere tanto, ho avuto importanti esperienze, ora non vedo l’ora di cominciare il campionato Under 19 e, se ci sarà qualche piccola possibilità in prima squadra, mi farò trovare sempre pronto”.