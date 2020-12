In sala stampa per la presentazione della sfida con il Melilli valida per la nona giornata ci sono il tecnico Piero Basile e il portiere Marcio Ganho. Purtroppo è arrivata la notizia del grave infortunio di Grasso, lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, che lo terrà fuori dai 4 ai 6 mesi, stagione finita per lui.





GRANDE TRISTEZZA – “Abbiamo appreso con grande amarezza l’entità dell’infortunio. E siamo dispiaciuti prima di tutto per il ragazzo – dice Basile – . Sono cose che nello sport capitano, perdiamo per questo campionato un calcettista fortissimo al quale auguriamo da parte mia, dei ragazzi e di tutto lo staff tecnico e dirigenziale di tornare presto e più forte di prima”.

TRASFERTA DIFFICILE – La trasferta di Melilli è considerata da bollino rosso, per la qualità del team ora affidato a Batata. “Erano in testa al campionato prima dello stop, avrebbero anche loro meritato la serie A, è un campo piccolo ma conosco bene il valore degli avversari che andremo ad affrontare. E’ andato via Frosolone, speravamo di aver recuperato Rodriguez, ma ha avuto un piccolo risentimento alla caviglia. Renoldi? So benissimo quello che può dare e sono convinto che sarà un valore aggiunto. Amirante è un prospetto interessante, giovanissimo ancora, ha bisogno di crescere e lavorare, soprattutto dal punto di vista difensivo per entrare nei nostri meccanismi, ma ha grandi qualità.







PROTAGONISTA – Ganho è uno dei protagonisti di questo inizio stagione, anche quando il Napoli ha avuto le partite in pugno non si è fatto mai trovare impreparato. “Il mister dà tanti consigli, per farmi migliorare, anche quando mi deve rimproverare. E’ un Napoli più forte, i siciliani sono una bella squadra, è un campo che magari non ci aiuta, dove è difficile giocare il futsal che vogliamo, ma sono convinto che andremo là a fare un bella partita”.