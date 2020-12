La Juve Stabia torna al successo. Potenza battuto 2-0

La Juve Stabia torna al successo battendo il Potenza per 2-0. Un successo meritato alla luce di quanto visto in campo. I gialloblù hanno capitalizzato le occasioni create, con un gol per tempo, grazie alle marcature di Orlando e Bubas.

Tutta la formazione stabiese ha offerto una buona prestazione nonostante le varie assenze. Il Potenza ha cercato di imbrigliare la Juve Stabia specie ad inizio del primo tempo, ma la squadra di Capuano ha mostrato varie indecisioni nel reparto difensivo. I lucani ha fatto poco in attacco, senza creare grossi grattacapi ai gialloblù, con poco costrutto ed idee di gioco.





Nel prossimo turno la Juve Stabia giocherà in trasferta a Catanzaro.

Tante assenze nella Juve Stabia (Garattoni, Rizzo, Mule’, Mastalli, Cernigoi) che si schiera con il 4-3-3: Scaccabarozzi viene impiegato come terzino destro. Al centro della difesa ritorna Magnus Troest. Il Potenza, guidato dall’ex Capuano, risponde con il 3-4-3 affidandosi in attacco al capocannoniere del girone, la punta Cianci.







La partita

Nei primi venti minuti si registra poco o niente: la prima offensiva è per il Potenza che si fa vedere pericolosamente in area al 19′ con Zampa, sulla cui conclusione Tomei devia in corner. Il Potenza accelera e la Juve Stabia sta sulle sue in difesa.

Al 31′ proteste per un gol annullato alla Juve Stabia, ma un minuto dopo passano i gialloblù con Orlando che, lanciato da Fantacci, sulla sinistra si incunea in area e trafigge Marcone sotto le gambe. Il vantaggio mette le ali alla Juve Stabia che va in forcing e chiude in vantaggio il primo tempo.

Nella ripresa il Potenza opera un paio di cambi, cercando di ristabilire la parità e al 17′ ci prova dalla distanza con Zampa.





Al 30′ occasione gol per la Juve Stabia ma il tiro di Fantacci in area viene deviato in angolo da Panico in scivolata.

È l’anteprima del raddoppio stabiese al 33′ con Bubas che in area ospite gira in rete un cross da destra.

La Juve Stabia mette così in ghiaccio la partita che termina con il punteggio di 2-0.







Tabellino

Juve Stabia (4-3-3): Tomei 7; Scaccabarozzi 6.5 Codromaz 6 Troest 7 Allievi 6; Bovo 6 Berardocco 6 Vallocchia 6; Fantacci 7 (39′ st Golfo sv, 47′ st Guarracino sv) Romero 6 (24′ st Ripa 6) Orlando 7 (24′ st Bubas 7). All.: Padalino 7.

Potenza (3-4-3): Marcone 5.5; Conson 5.5 Boldor 5.5 Zampa 6; Coccia 5.5 Coppola 5.5 (6′ st Vitteritti 5.5) Sandri 5.5 (33′ st Iuliano 5) Panico 6; Compagnoni 5 Cianci 5 (12′ st Volpe 5) Ricci 5. All.: Capuano 5.

Arbitro: Cudini di Fermo 6. Guardalinee: Pintaudi-Politi. Marcatori: 32′ pt Orlando (JS), 33′ st Bubas (JS). Ammoniti: Coppola (P), Codromaz (JS), Sandri (P), Vitteritti (P). Note: partita a porte chiuse. Angoli 3-7. Recupero: 0′ pt- 4′ st. Prima del match, osservato un minuto di silenzio in ricordo di Paolo Rossi, scomparso in settimana.

Domenico Ferraro