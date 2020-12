L’Amministrazione Comunale di Mariglianella guidata da Arcangelo Russo, ha dato disponibilità all’ASL Napoli 3 Sud, Distretto di Marigliano, a rendere operativa una sede provvisoria per l’esecuzione di tamponi nella lotta di contenimento della Pandemia da Covid 19 la cui diffusività ha reso necessario praticare una diagnosi la più rapida e numerosa possibile.

Al sopralluogo del 7 dicembre 2020 nei locali del Centro Comunale Polivalente hanno partecipato per l’ASL Napoli 3 Sud, il dr. Alessandro Auriemma, Direttore Sanitario facente funzione del Distretto n. 48 di Marigliano con il suo collaboratore, l’Assistente amministrativo Mimmo Ottaiano entrambi accolti dal sindaco di Mariglianella, insieme al suo vice e assessore all’Urbanistica, Sport e Spettacolo, Felice Porcaro e all’assessore alle Politiche Sociali, Lina Ottaiano.







Il positivo riscontro logistico a breve permetterà in quegli spazi adeguatamente attrezzati le attività di screening sanitario per agevolare i cittadini del Distretto n. 48 di Marigliano in questo periodo di emergenza sanitaria a carattere pandemico. I medici e pediatri di famiglia provvederanno a sottoporre i loro assistiti a tampone naso/faringeo per rilevare l’infezione da SARS-CoV-2. L’accesso a questo servizio, nella massima sicurezza ed affidabilità, verrà rigorosamente regolato secondo un programmato scaglionamento per evitare rischiosi assembramenti.

Il Dr. Alessandro Auriemma ha dichiarato: “Io, per il Distretto 48 di Marigliano e a nome dell’ASL Napoli 3 Sud, ringrazio il sindaco Arcangelo Russo e l’Amministrazione Comunale di Mariglianella per la sensibilità e la solerzia dimostrate rendendo disponibili adeguati spazi per la realizzazione di questo servizio che sarà molto apprezzato dagli utenti della Sanità Pubblica”.





Il sindaco Arcangelo Russo e gli assessori, Lina Ottaiano e Felice Porcaro hanno sottolineato come “Questa Amministrazione Comunale, nel grave momento storico che tutto il mondo sta vivendo a causa della pandemia Covid-19, oltre a quanto già avviato, intende fare ulteriori straordinari sforzi come, in questo caso. Rafforzare la filiera istituzionale per il superamento dell’emergenza sanitaria in corso. I locali messi a disposizione dell’ASL Napoli 3 Sud, Distretto n. 48 di Marigliano, sono quelli di più facile accesso perché posti al piano ammezzato dell’edifico ex Casa Comunale, da qualche anno ristrutturato e destinato a Centro Polifunzionale Comunale. Tutti insieme, Cittadini ed Istituzioni, ce la faremo a superare questa emergenza sanitaria. Intanto -hanno concluso gli Amministratori Comunali- per quanto riguarda i comportamenti di ognuno, si continui a rispettare il distanziamento interpersonale ad evitare gli spostamenti inutili, ad indossare la mascherina, lavarsi le mani ed usare il gel igienizzante”.