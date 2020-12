Nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A i sanniti perdono di misura al ‘Mapei Stadium’ contro il Sassuolo e rimediano uno stop immeritato per come si è evoluto il match. Mister Inzaghi conferma la stessa formazione che ha pareggiato a Parma domenica scorsa. La prima frazione di gara termina col vantaggio dei neroverdi e coi giallorossi che creano molte occasioni ma senza impensierire Consigli. Dopo appena cinque minuti su punizione di Caprari dalla trequarti verso l’area, Lapadula colpisce di testa ma la sua conclusione termina fuori di poco.





Dopo tre giri di orologio su cross in area di Lopez, Tuia colpisce di mano e l’arbitro Sozza lo giudica volontario decretando il rigore che Berardi trasforma spiazzando Montipò e portando i sassolesi in vantaggio. La reazione dei giallorossi non si fa attendere e prima al 35’ Kyriakopoulos ci prova da fuori area ma il suo tiro termina fuori di poco e poi su corner di Caprari, spizzata di testa di Impronta per Lapadula che in spaccata ci prova ma la sua conclusione finisce di pochissimo al lato.

Il bomber sannita, assistito da Caprari, ci prova anche al 40’ ma il suo tiro termina abbondantemente alto. La ripresa viene aperta dal brutto fallo di Haraslin su Letizia che il direttore di gara dopo una rivisitazione al VAR giudica da rosso e i padroni di casa restano in dieci uomini. Il forcing dei sanniti con la superiorità numerica a favore si fa sentire molto, infatti i neroverdi alzano un vero e proprio muro davanti a Consigli che risulta decisivo in quattro nitide occasioni e si supera con grandi interventi salvando i sassolesi. Al 61’ cross in area dalla corsia destra di Hetemaj per Insigne che colpisce a volo a botta sicura ma l’estremo difensore locale devia in corner con un guizzo. Dopo appena due giri di lancette Caprari si invola in area, dribbla due difensori neroverdi e con un tiro a giro riavvicinato ci prova ma Consigli respinge in angolo con uno straordinario colpo di reni. Al 65’ cross dalla destra di Letizia, Ferrari di testa rilancia sui piedi di Caprari che tenta di destro ma la sua conclusione va alta sopra la traversa.





Al 75’ traversone di Letizia deviato di testa da Marlon in area ma impronta sbaglia la mira calciando alto. È un monologo dei sanniti che ci provano fino alla fine della gara ma con poca precisione. A sei minuti prima della fine il subentrato Iago Falque tenta la conclusione da fuori area con un tiro a giro ma centra la traversa piena. Al 91’ cross dell’ex attaccante del Toro per Lapadula che di testa la gira in porta ma Consigli la devia in corner con un grande intervento. Al 93’ Improta riceve in area da Glik ma il suo tiro trova ancora il numero uno sassolese che respinge la sua conclusione in angolo. La gara termina con la sesta sconfitta in campionato (la terza lontano dalle mura amiche) per i sanniti che restano a quota 11 punti e coi neroverdi che si issano temporaneamente al secondo posto in graduatoria.

La superiorità numerica a favore, le tante occasioni create per raggiungere almeno un pareggio che sarebbe stato meritato, la poca cinicità e precisione sottoporta degli attaccanti sanniti e la sfortuna di aver incontrato il portiere ospite in serata di grazia sono spunti positivi per guardare con fiducia al prossimo impegno casalingo in programma martedì 15 alle ore 20,45 nell’anticipo del primo turno infrasettimanale di questo mese contro la Lazio di Ciro Immobile, un vero e proprio derby per i fratelli Inzaghi in panchina.

Adriano Napoli