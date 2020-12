L’amministrazione di San Giorgio a Cremano non dimentica i cittadini più piccoli e in questo Natale del tutto particolare e inatteso ha messo in campo una serie di idee per far sì che il Natale possa essere anche quest’anno la festa della cristianità, ma ance la festa dei bambini.

In questo periodo così difficile, in cui i proprio bambini sono ancora privati di molte occasioni di socializzazione, soprattutto in presenza, non si può dimenticare che il Natale sarà un momento delicato anche per loro.







Per questo, come Città dei Bambini e delle Bambine, il Comune ha pensato ad un programma di eventi a distanza, destinato proprio ai più piccoli, per il periodo delle festività natalizie che, attraverso incontri virtuali consentirà ai bambini di vivere in comunità esperienze educative e ludiche.

Il sindaco Giorgio Zinno ha pubblicato sul suo profilo social i seguenti punti programmati per un Natale degno di questo nome anche in un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo:

Il programma che abbiamo messo in campo attraverso il Laboratorio prevede innanzitutto la possibilità di inviare una video-letterina di Natale in cui i bambini possono rispondere alle domande: “Cosa desideri per la tua città, per la tua famiglia e per la tua scuola?”

I videomessaggi, possono essere inviati all’indirizzo mail: gioco@cittabambini.it

(autorizzandone la pubblicazione) in quanto saranno tutti visibili sulla pag. FB “Città dei Bambini e delle Bambine”. Inoltre, in Villa Falanga, verrà installata una piccola casetta di legno progettata dal Consiglio delle Bambine e dei Bambini, da cui partiranno dei fili per appendere messaggi; anche in questo caso si potrà scrivere ciò che ci si augura per la nostra città.

I bigliettini potranno essere scritti su pezzetti di legno e inizieranno con: “Cara Città di San Giorgio a Cremano, ti auguro…” affinché resti una testimonianza del senso di unità e appartenenza che contraddistingue la nostra comunità.









E non è tutto:

Vi saranno laboratori-spettacoli on line, con alcune classi degli istituti cittadini, che potranno assistere e interagire attraverso piattaforma digitale, con gli attori della compagnia “Il teatro nel Baule”, in attività creative modellate sulla “Grammatica della Fantasia” di Gianni Rodari e, performance e tutorial di danza con la VIP Dance, una volta pubblicate, saranno replicabili dai bambini nella propria abitazione. Vi saranno incontri on line in cui i bambini potranno sentire la magia delle parole, ascoltando storie e favole, anche in lingua inglese e impareranno a comporre ghirlande, creare segnalibri e pacchetti a cura della Bottega delle Parole. Infine, con il Mago Marfi si ricreerà la tradizione della letterina di auguri per i genitori che ogni bambino mette sotto il piatto del papà o della mamma e che viene letta durante il pranzo di Natale. Attraverso un video, diviso in 5 puntate si darà vita a questa usanza con momenti di magia, tutorial e piccole sorprese.



Per conoscere tutti gli appuntamenti, partecipare dal vivo, ma anche rivedere alcuni eventi, basterà collegarsi alla Pagina Facebook “Città dei Bambini e delle Bambine“, dove verranno pubblicati i link attraverso cui si potrà visionare le varie iniziative.