Scuole chiuse, didattica a distanza e tutte le problematiche che in questi mesi hanno condizionato la scuola e la vita dei tanti giovani studenti di tutta la nostra Penisola, ma poi ci sono iniziative degne di attenzione e di essere giustamente riportate.

In redazione ci è giunta una mail: “Volevo segnalare questo interessante evento promosso dalla mia scuola”.







La scuola è l’Istituto Professionale Statale per i Servizi Enogastronomici e l’Ospitalità Alberghiera “Raffaele Viviani” di Castellammare di Sabia, una scuola che da sempre vive con i ragazzi e per i ragazzi in un territorio complesso ma bellissimo.

“La DDI (didattica digitale integrata) non è facile – si legge nella nota inviataci – e ci auguriamo davvero di tornare quanto prima alla normalità. Tuttavia, anche se a distanza, ogni giorno cerchiamo di uscire dagli schermi dei device dei nostri studenti. Come?

Proponendo attività laboratoriali a distanza, condividendo esperienze con professionisti del settore e creando eventi come quello che coinvolgerà tutti gli studenti dal 14 al 18 dicembre 2020”.

La prossima settimana quindi all’Alberghiero Viviani ci sarà “La settimana dello Studente”.





“Durante questo periodo – continua la nota – si effettueranno delle attività extra- didattiche/alternative che integrano la normale organizzazione scolastica. Esse possono essere legate allo sport, al cineforum (visione di film interessanti e formativi), alla tutela della salute, rivolte alla cultura enogastronomica, alla storia del territorio, alla musica, cittadinanza e costituzione oppure finalizzate all’approfondimento di argomenti relativi a determinate discipline indicate dagli studenti”. La parola d’ordine, quindi, sarà “Trasversalità”.

La mail inviata al nostro giornale si conclude così: “La settimana dello studente del Viviani viene intesa come un momento di crescita culturale ma ancor di più come uno spazio di formazione sociale e del senso civico oltre che di miglioramento delle capacità auto-gestionali e di responsabilità da parte degli alunni”.

Abbiamo creato un portale interamente dedicato a questo evento dove abbiamo raccolto eventi, video in diretta, video-documentari e non solo.







Abbiamo creato un piccolo archivio con tanti giochi didattici per i nostri ragazzi a distanza e non solo”.

Da lunedì poi, parte un evento straordinario, nel corso del quale arte, abilità e talenti avranno il loro spazio, un momento di gioco, gara e socialità. E così gli studenti scenderanno “in rete” con il VIVIANI’s Got Talent, una challenge online in cui i giovani dell’Istituto stabiese si sfideranno all’ultimo like sulle pagine social della scuola nel segno del motto della scuola: “VIVIANI, Viviamo la scuola, Creiamo il futuro dei nostri studenti”.