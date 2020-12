Tutti numeri in calo oggi per la Campania. Meno tamponi, meno nuovi positivi, meno sintomatici e percentuale ancora in lieve calo. Sono anche in calo i decessi rispetto a ieri. Ad aumentare solo i guariti che oggi sono 2.013, ieri se ne erano registrati 1.758, in totale i guariti da inizio crisi epidemica sono giunti a 78.395.

I tamponi processati in Campania, riportati oggi, sono stati 17.319, quasi duemila in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Diminuiscono anche i nuovi positivi con 1.219 casi.

Anche oggi la percentuale tra i tamponi effettuati e i positivi riscontrati risulta essere in calo, ancora lieve, ma il trend è sempre in discesa: oggi è al 7,03%, ieri era a 7,19%.





Nel nuovo bollettino si evidenziano 1.127 persone che non mostrano alcun sintomo causato dal virus, mentre 92 nuovi contagiati, mostrano i classici sintomi che riconducono al Covid19.

Nel report degli ultimi 10 giorni si registrano 13.396 persone positive, su 166.355 tamponi analizzati.

Scendono, in questo report relativo all’ultimissimo periodo, sia i positivi che i tamponi effettuati. La percentuale tra i tamponi processati e i positivi riscontrati, diminuisce ancora un po’, ieri era al 8,32%.





Oggi in Campania sono riportate 35 vittime: 15 deceduti nelle ultime 48 ore e 20 deceduti in precedenza ma registrati ieri​. Con questi dati le vittime campane giungono a 2.310. Giungono a 1.840 le vittime dal primo ottobre.

Continua ad essere altalenante la situazione dei ricoveri. Tornano a calare i ricoveri in Terapia intensiva e aumentano nuovamente i posti disponibili che sono oggi 522. In lievissimo aumento i ricoveri ordinari Covid, cala dunque lievemente la disponibilità di posti letto, oggi è di 1.356 nei diversi presìdi ospedalieri di Napoli e della Campania.

La percentuale di saturazione dei posti letto in terapia intensiva segna un nuovo dato positivo ed è oggi al 20.42%.









Ancora una settimana in zona arancione per la Campania, a partire dal 21 dicembre prossimo ci dovrebbe essere il passaggio in “Giallo”. In questi ultimi giorni intanto è partito lo shopping pre-natalizio, sembra si stiano rispettando le disposizioni imposte dalle norme nazionali e regionali. Si spera che questo nuovo momento critico, rappresentato dalle festività per il Natale e il Capodanno non siano fonte di una terza ondata epidemica. Nel caso dovessimo essere colpiti nuovamente dal virus si rischierebbe anche la possibilità di effettuare i vaccini anticovid.

Nel frattempo l’Unità di crisi sta completando l’organizzazione sul territorio degli ospedali in vista della diffusione dei vaccini anti coronavirus.

Dal 15 gennaio inizierà la somministrazione per la immunizzazione del personale sanitario e ospedaliero e per i degenti delle Rsa. Il culmine della campagna vaccinale è previsto nei primi tre mesi del nuovo anno, con il completamento entro l’estate, quando il vaccino sarà disponibile a richiesta.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 173.965 da inizio pandemia, mentre il totale dei tamponi eseguiti è stato di 1.806.223 tamponi effettuati.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 1.804, 10 in più rispetto a ieri. Calano di altri 3 i pazienti ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 134.

Diminuisce il numero delle persone attualmente positive, che oggi sono 93.260, calando di 829 unità. Cala anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 91.322, con un decremento di 836 unità.









I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Giovedì 3 dicembre – 8,81% – 1.651 contagiati

Venerdì 4 dicembre – 8,16% – 1.521 contagiati

Sabato 5 dicembre – 8,03% – 1.552 contagiati

Domenica 6 dicembre – 8,59% – 1.060 contagiati

Lunedì 7 dicembre – 8,73% – 1.080 contagiati

Martedì 8 dicembre – 8,57% – 1.361 contagiati

Mercoledì 9 dicembre – 8,49% – 1.198 contagiati

Giovedì 10 dicembre – 7,43% – 1.340 contagiati

Venerdì 11 dicembre – 7,19% – 1.414 contagiati

Sabato 12 dicembre – 7,03% – 1.219 contagiati

Questi i dati del contagio provincia per provincia: – Provincia di Napoli : 106.944 (+712)

– Provincia di Salerno : 22.464 (+196)

– Provincia di Avellino : 8.102 (+48)

– Provincia di Caserta : 32.147 (+171)

– Provincia di Benevento : 4.161 (+31) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati.





Il contagio in Italia

Sono 17.938 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.843.712. Secondo i dati del ministero della Salute l’incremento delle vittime in un giorno è invece di 484, (ieri erano 649) che porta il totale dall’inizio dell’emergenza a 64.520. Secondo il bollettino giornaliero, ci sono in Italia 686.031 attualmente positivi, 1.183 più di ieri, un aumento che si registra dopo giorni di calo. L’incremento dei guariti nelle ultime 24 ore è invece di 16.270 per un totale dall’inizio dell’emergenza di 1.093.161.

Sono 152.697 i tamponi effettuati per il Covid in Italia nelle ultime 24 ore, quasi 44mila in meno rispetto a ieri. Il tasso di positività sale all’11,7%, in aumento di oltre un punto e mezzo rispetto a ieri quando era al 10,1%.







Sono 3.158 i pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva, con un saldo negativo tra ingressi e uscite di 41 persone nelle ultime 24 ore. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 152. Nei reparti ordinari ci sono invece, secondo i dati del ministero della Salute, 27.735 persone, in calo di 333 rispetto a sabato.

Le regioni con il maggior numero di nuovi positivi registrati sono il Veneto (+4092), la Lombardia (+2335), l’Emilia-Romagna (+1940) e il Lazio (+1339)

E’ stata convocata alle 19 la riunione tra il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione e il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia. Sul tavolo le possibili deroghe alle limitazioni agli spostamenti a Natale.